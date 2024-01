Le chef de l’État a reçu, hier, au siège de la présidence de la République respectivement, le vice-Premier ministre du Conseil des affaires d’État de la Chine, Liu Guozhong, et le ministre des Affaires étrangères de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Salem Ould Merzoug.

Le responsable chinois, en tournée dans quelques pays d’Afrique, avait été reçu par le Premier ministre, Nadir Larbaoui. Il y a lieu de retenir du communiqué de la présidence de la République que l’audience s’est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, et du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Lounès Magramane. La composante de la délégation algérienne rappelle, notamment le mémorandum signé entre les deux pays sur la création et la gestion des nouvelles villes.

Avec l’autre invité de l’Algérie, à savoir le ministre mauritanien des Affaires étrangères, les discussions ont porté, a affirmé Ould Merzoug, «sur les relations bilatérales séculaires, établies sur la base des liens de sang et de l’Histoire entre les deux peuples frères».

Le ministre mauritanien a indiqué avoir «transmis les salutations de son frère, le président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani», au président Tebboune qui l’a chargé de transmettre, également, «ses salutations à son frère le président mauritanien ». Ould Merzoug a ajouté que le président de la République l’a assuré de «la détermination du peuple et du gouvernement algériens, à faire progresser les relations de coopération bilatérales entre les deux pays frères». La route de près de 800 km que construisent des entreprises algériennes en Mauritanie est, en soi, un gage de fraternité et une volonté d’édifier un partenariat solide entre les deux pays.

