« Le Premier ministre, Nadir Larbaoui a reçu, aujourd’hui à Alger, l'ambassadeur de la République de Turquie en Algérie, Muhammet Mucahit Kucukyilmaz », indique un communiqué des services du Premier ministre. Lors de l'audience qui s'est déroulée au Palais du gouvernement, les deux parties « se sont félicitées des relations privilégiées existant entre les deux pays frères et ont passé en revue les différents aspects de la coopération bilatérale, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des résultats de la 2e session du Conseil de coopération de haut niveau entre les deux pays, tenue à Alger en novembre 2023, sous la présidence des dirigeants des deux pays, en vue d'aller de l'avant dans la concrétisation de la vision stratégique des relations bilatérales, définie par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son frère, le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan », précise la même source. Les deux parties ont également affiché « leur volonté commune de poursuivre le renforcement de la coopération entre les deux pays dans divers domaines, et le parachèvement des projets et des activités de coopération et de partenariat inscrits à l'agenda de coopération bilatérale », note le communiqué. Elles ont, en outre, relevé « avec satisfaction, la convergence de vues sur les questions d'intérêt commun, notamment en ce qui concerne la cause palestinienne », condamnant, à ce propos, « l'agression brutale, le génocide et le déplacement forcé que subit le peuple palestinien frère de la part de l'occupation israélienne », conclut le communiqué. Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a également reçu, aujourd’hui, au Palais du gouvernement (Alger), l'ambassadeur de la République socialiste du Vietnam en Algérie, Tran Quoc Khanh, indique un communiqué des services du Premier ministre.Les entretiens ont porté sur « les relations historiques d'amitié et de solidarité existant entre l'Algérie et le Vietnam », a précisé la même source, ajoutant que les deux parties ont passé en revue « les progrès réalisés dans la mise en œuvre des résultats de la Commission mixte, tenue en octobre 2023, notamment dans les domaines économique, de l'investissement, social et culturel ». Les deux parties ont affiché « leur volonté commune de promouvoir la coopération entre les deux pays à des niveaux supérieurs et à de plus larges perspectives », conclut le communiqué.