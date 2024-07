Deux ministres ont entamé, hier, une visite de travail dans la wilaya de Bouira. Celui de l’Éducation s’explique aisément par les formidables résultats obtenus au BEM et au bac, et par le souci de permettre à la même dynamique enclenchée dans ce secteur de se poursuivre avec le même succès. Quant au ministre, les objectifs qui sous-tendent son déplacement à Bouira sont d’un autre ordre.

Dans sa déclaration devant la presse, dès le deuxième point du programme de sa visite, le ministre de l’Éducation nationale a souligné l’étroite coopération qui existe entre son département et celui de l’Intérieur et des Collectivités locales afin que la prochaine rentrée scolaire se déroule dans les mêmes conditions qui ont garanti le succès de la précédente rentrée. Comptant beaucoup sur les collectivités locales pour cela, il a indiqué que l’allocation scolaire de 5000 DA sera versée un mois à l’avance. Concernant les conditions d’accueil des élèves, il a annoncé pour le primaire 1700 nouvelles écoles à l’échelle nationale.

À propos des élèves du CEM, il a déclaré que le taux de réussite au BEM est de 61% et celui de l’examen de passage au lycée, de 73%.

Enfin le ministre a abordé la question du recrutement et fait savoir que les postes vacants seront en priorité réservés aux sortants de l’École nationale supérieure. Sur le plan du travail proprement dit, la visite du ministre de l’Éducation a permis l’inauguration de deux groupes scolaires Sid Houm Hacène du moudjahid défunt Tadji Chérif et d’un CEM, baptisé Ghoul Rabah plus une cantine scolaire.

Pour sa part, le ministre de l’Industrie a inauguré plusieurs projets comme le complexe touristique AB Park, à Bouira, puis une unité de production de marbre et de céramique à El Asnam.

Parmi celles-ci, on citera entre autres les trois unités de productions Bio Pharm, Rosas Pharm et Mag Pharm.

Une situation a été présentée sur le secteur industriel de Bouira et sur les deux zones industrielles de Oued El Bardi et Dirah.