La consommation de ‘’la cocaïne ‘’ ronge notre société. Le trafic de ‘’la blanche ‘’ a en effet pris ces dernières semaines des proportions alarmantes. La situation est cependant sous la loupe des différents corps de sécurité déterminés à déraciner cette gangrène. Deux réseaux de trafic de cocaïne ont été démantelés hier. Le premier à Batna, où les éléments de la brigade antistupéfiants, relevant de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya, ont arrêté les six membres d’un réseau criminel. Le coup de filet s’est soldée par la saisie de 1,15 kg de cocaïne. C’est ce qui ressort du dernier communiqué publié hier par la cellule de communication de ce corps constitué. Les mis en cause dans cette affaire sont âgés de 32 à 55 ans, selon la même source. Ces derniers risquent gros, et ils ne pourront, désormais, échapper à la justice, du fait qu’ils ont été pris la main dans le sac. Les six individus ont été « interpellés alors qu’ils se trouvaient en possession de la quantité de cocaïne susmentionnée », a souligné le même document. La police dispose d’autres éléments qui prouvent leur implication dans le trafic du poison blanc. «L’opération a également donné lieu à la saisie d’une balance électronique en plus de trois véhicules que les trafiquants utilisaient pour le transport et la commercialisation de drogues et de substances psychotropes », ajoutent les mêmes services. La deuxième opération coup de poing a été opérée à Mostaganem, où les services de police ont saisi 24,35 grammes de cocaïne. Un narcotrafiquant a été arrêté, selon un communiqué de la Sûreté de wilaya. La même source a précisé que « l’opération est intervenue suite à la surveillance par la brigade de police judiciaire de la Sûreté de daïra de Hassi Mameche des mouvements de l’individu qui travaillait comme chauffeur de taxi, relevant d’une société privée de transport, pour camoufler son activité criminelle et utiliser le véhicule dans le trafic de stupéfiants et de psychotropes ». Le narcotrafiquant a été arrêté au niveau de la commune de Hassi Mameche, et avait en sa possession des sachets répartis de coke prêts à la vente, soigneusement dissimulés à l’intérieur du véhicule, selon le même communiqué. Lors de la même opération, un joint contenant du cannabis, ainsi que trois comprimés de psychotropes, dissimulés dans le même véhicule, ont été également saisis.