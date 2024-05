Les troisième et quatrième tronçons du dédoublement de la Route nationale RN 22 ont été inaugurés, hier dans la wilaya de Tlemcen, sous la supervision des autorités de wilaya, a-t-on appris auprès de la direction des Travaux publics. Le 3ème tronçon de cette double voie s’étend du carrefour de la commune de Beni Snouss jusqu’à celui du village de Fraouna, dans la commune de Terny Beni Hedeil, sur une distance de 4,7 km, alors que le 4ème tronçon s’étend du carrefour du village de Fraouna jusqu’à celui de la commune de Sebdou (2,3 km), selon la même direction. La même source a ajouté que le dédoublement du projet de la Route nationale RN 22 est en cours de réalisation sur une distance totale de 13 km, subdivisé en quatre tronçons, dont deux ont été inaugurés hier, et ce parallèlement au lancement des travaux de réalisation du premier tronçon, s’étendant sur 1,8 km, du quartier de Beni Boublane jusqu’au carrefour du plateau de Lalla Setti, dans la commune de Mansourah, et devra être réceptionné d’ici la fin juin prochain.

Concernant le deuxième tronçon, les travaux connaissent un taux d’avancement de 50 pour cent, sachant qu’il s’étend du carrefour du plateau de Lalla Setti jusqu’au carrefour de la commune de Beni Snouss, sur une distance de 4,2 km, et devra être achevé vers la mi-juin prochain, a-t-on expliqué.