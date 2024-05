La 1ère édition du Forum des experts Innovation, durabilité, intelligence et transport logistique (Fedidit), a été officiellement inaugurée hier, à Alger. Un rendez-vous organisé sous le parrainage du ministre des Transports Mohamed El Habib Zahana, et celui de l'Économise de la connaissance, des Start-up et des Microentreprises Yacine El Mahdi Oualid. Ce dernier a d'ailleurs fait part de l'engagement de son département à accompagner le boom qui marque le secteur des transports. Dans ce sillage, le ministre des Transports a souligné que «le secteur a connu au cours des cinq dernières années, non seulement une augmentation significative du nombre de passagers, mais aussi une diversité des moyens de transport utilisés».

L'enjeu est de taille et les parts de marché sont importantes. Une donne qui n'est pas passée inaperçue par bon nombre d'opérateurs algériens, à l'instar du groupe public de transport terrestre de marchandises et de logistique, Logitrans. Le sprint a d'ores et déjà commencé pour le groupe public, dont les camions ont parcouru une distance de 126 millions de kilomètres et ont transporté pas moins de sept millions de tonnes de marchandises» selon le chiffre révélé par le ministre des Transports. Pour ce qui est des moyens matériels du groupe public, le ministre a fait état de 3 500 camions de différents tonnages.

Logitrans est, notons-le, pleinement engagé dans l'objectif de la diversification et de l'augmentation des opérations d'exportation par voie terrestre vers les différents pays africains limitrophes. Dans sa présentation prononcée à l'occasion de l'inauguration du Fedidit le ministre a, par ailleurs, évoqué un autre type de transport qui a la cote. Il s'agit du trafic aérien. Le flux de passagers ayant transité via les 36 aéroports, a atteint les 15 millions de passagers après la fin de la pandémie». «Six millions d'entre eux ont transité via des vols intérieurs et il s'agit d'un chiffre en hausse par rapport aux années précédentes», a-t-il souligné.

Le transport maritime a, lui aussi, le vent en poupe. «126 millions de tonnes de marchandises ont été transportées et qui sont réparties sur 1 550 000 conteneurs et 700 000 passagers», a révélé le ministre.

La tutelle recense un nombre de 80 000 véhicules, offrant 2 600 000 places. Ce sont, en effet, autant de chiffres clés présentés par le ministre, pour faire un clin d'oeil aux porteurs de projets en lien avec le secteur. Poursuivant, Zahana a d'ailleurs souligné l'importance de faire du forum une opportunité d'élaborer un futur plan de développement du secteur et travailler sur l'intégration des technologies émergentes. Aussi, les échanges d'expériences entre les opérateurs revêtent une importance particulière à cet égard, a conclu le ministre. Cela amène également à parler de la coopération entre les différents acteurs économiques dont les start-up sont appelés à jouer un rôle pivot dans le cadre de cette nouvelle dynamique. La numérisation des transports demeure la pièce maîtresse qui complète le puzzle économique de toutes les nations. Le pays ne déroge pas à la règle.

Les exemples d'applications mobiles pour faciliter les déplacements des citoyens sur les différents moyens de transport, ne manquent pas. Bus, tramways, transport estudiantin, etc. Il existe d'autres qui sont mis en place par notre matière grise à l'effet de booster les chiffres d'affaires des entreprises. Mais pas que cela.

L'application GSS, dédiée au transport maritime, est l'une des robustes solutions technologiques présentées, hier lors de la 1ère édition dudit forum. En plus de permettre à ses clients d'avoir accès à des informations précises sur les frais du fret maritime, l'application propose des conseils au sujet de la variation des prix. Gss offre des services d'évaluation des prix du fret maritime.

«Le point fort de notre application c'est qu'elle permet de répondre à la question suivante: est-il plus avantageux d'acheter telle marchandise ou alors faudrait-il mieux attendre les mois à venir pour conclure son contrat?» comme expliqué par son fondateur, rencontré en marge du Fedidit.