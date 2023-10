Le slogan par lequel s'est ouverte lundi dernier l'année du logement arabe est intraduisible en français pour nous. Cependant, en schématisant beaucoup, on peut obtenir à peu près ceci: «Les bienfaits d'un bon logement», c'est-à-dire «bien aéré et bien spacieux sur la santé mentale d'un individu, et sa sociabilité dans la communauté où il vit».

En fait, un bon citoyen est d'abord un citoyen qui dispose d'un bon logement. Les moyens de l'État qui sont colossaux pour la mise en oeuvre des différents programmes de logements étaient perceptibles à travers l'exposition qui s'est tenue à la Maison de la culture. À l'affichage des projets lancés ou en cours, réalisés ou à l'arrêt; synthèse des opérations de VRD dans différentes communes et daïras, photos illustrant ces réalisations dans certaines villes ou villages, tels sont les moments forts de cette matinée dédiée donc à ce segment du développement.

Quelques chiffres sont nécessaires pour éclairer cette politique qui fait du bien- être et de l'amélioration du cadre de vie du citoyen sa priorité. Concernant les 40 sites de projets répartis entre 11 daïras et 27 communes, à l'exception de celui de Bouira, encore en cours, l'enveloppe financière globale pour leur réalisation est estimée à 1158493667,50 DA. Ces réalisations s'échelonnent sur une période allant de 2019 à 2023. Pour la même période, mais concernant cette fois, le VRD pour l'habitat rural, les opérations réceptionnées sont au nombre de trois, réparties en lots: 18 et 24 dans la commune de Taghdit, et 36,dans la commune d'El Mokrani. Pour l'année 2022 et 2023, la wilaya a réceptionné 236 opérations visant la viabilisation au niveau du primaire et du secondaire dans cinq communes, dont Bouira, Lakhdaria, Dachmia etc.

La situation relative aux différents programmes arrêtée au 1er janvier 2023 s'énonce comme suit, selon l'aperçu donné en l'occurrence: l'habitat rural groupé: 28 018 unités, dont 13349 achevées, 10456 à l'arrêt et 429 non lancés. Le nouveau programme comporte 3864 logements de ce type, dont 429 non lancés et 2300 à l'arrêt. Le même programme, mais concernant cette fois le LPA, on a 2510 logements, dont 190 sont achevés, 1274 sont en cours, 216, à l'arrêt et 860 non lancés. À propos du rural, les choses semblent aller plus vite puisque sur 59237 logements, 56230 sont livrés, en dehors des 694 à l'arrêt.

Dans son intervention, le SG qui parlait ce matin au nom du wali, retenu par d'autres obligations, a tenu à rendre hommage à chacun des acteurs concernés par la concrétisation de ces différents programmes dont il a souligné au passage l'importance et la qualité. Duc, direction du logement, Opgi, Agence foncière, Equipements, CTC, banque,labos, daïras, communes, tous ont été cités pour leurs efforts méritoires qui ont permis d'engranger d'aussi bons résultats. Il a fait observer, cependant, qu'au regard des enjeux, ces efforts peuvent paraître modestes et appelé à plus de volonté et de détermination afin de vaincre ces obstacles qui mettent un frein au développement local. Ils sont d'ordre parfois bureaucratique, avait-il déploré, mais aussi manque de volonté, manque de professionnalisme, pourrait-on dire, car le deuxième responsable de la wilaya a insisté sur la qualité des travaux autant que sur les délais. Et il en a profité pour exiger de faire vinaigre afin que les projets soient réalisés dans les délais, et pourquoi pas, a-t-il dit, livrés avant les délais. «Les défis sont énormes, mais, nous devons y mettre tous ensemble pour les relever», a-t-il martelé. Il a aussi les nouveaux programmes qu'il a évoqués et qui ne peuvent être inscrits que si les anciens sont achevés et livrés à temps, a-t-il fait remarquer, en soulignant le côté social qui doit l'emporter sur tout autre considération dans toute entreprise de ce genre. Construire en respectant les délais, et même si possible en les devançant, respecter les normes, voilà le vrai, le seul souci qui doit animer tout esprit d'entreprise.

La directrice de l'Urbanisme a, dans sa prise de parole, présenté un long aperçu sur le secteur et donné quelques chiffres sur les projets réalisés, sur le nouveaux programmes et l'enveloppe financière qui sera allouée pour leur réalisation, preuve que l'État maintient le cap dans cette direction qui est de parvenir à satisfaire toutes les demandes qui restent quand même importantes, et sur les instruments urbanistiques et leur respect.