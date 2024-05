L'un des grands dividendes politiques qui pourrait sanctionner l'initiative politique du président de la République est, sans nul doute, cette avancée notable sur le plan du renforcement du front interne. La réponse favorable des différents partis de la scène politique nationale, à l'invitation du président de la république, est en soi un grand pas dans le sens d'un renforcement des acquis démocratiques dans le pays. C'est également la traduction d'une stabilité politique et sociale qui va crescendo dans le pays, malgré les campagnes sans cesse récurrentes visant la zizanie et l'émiettement des rangs. Les jeunes ont constitué l'un des axes majeurs de la politique sociale et économique du président Tebboune, qui a cru en cette jeunesse algérienne, «politiquement mature et consciente» des risques majeurs. Ces jeunes qui devraient faire la différence lors de cette prochaine élection présidentielle ont été au centre d'intérêts grandissants et d'une approche globale d'incitation et de mobilisation.

La conjoncture politique mondiale étant ce qu'elle est, conjuguée à une spirale géopolitique régionale inquiétante, faisant craindre les pires scénarios, impose aux pays émergents, dont l'Algérie, de prendre les mesures d'anticipation et de sûreté nationale indispensables. Ce qui implique, a contrario, une vigilance et une veille stratégique multidimensionnelle et inclusive, à travers, justement, pareils processus politiques. Il convient de le souligner que, depuis quelques années, le président Tebboune n'a de cesse de marteler l'importance de renforcer le front interne et la nécessité de prendre conscience des enjeux réels et menaces qui planent sur le pays et sa souveraineté, politique entres autres.

L'escalade géopolitique régionale et l'évolution exacerbante de la situation miltaro-sécuritaire chez notre voisin du mal, entres autres, a de quoi inciter à l'extrême prudence. C'est, en tous cas, cette stratégie bien réelle de diversion et d'encerclement géopolitique de l'Algérie qui prend des contours bien ostentatoires, à travers la présence d'Israël au Maroc, les agitations burlesques de Haftar aux frontières avec la Libye, les revirements spectaculaires au Mali et au Niger, entres autres, qui interpellent aujourd'hui l'ensemble des composantes politiques, sociales et économiques nationales. Les enjeux sont de taille et sont assez limpides pour cette prise de conscience impérative et cruciale, en vue d'arrimer le pays sur le rivage de la stabilité, de la croissance et de l'unité des rangs. Bien que les grands chapitres de cette initiative politique n'ont pas filtré, l'approche gagnera en efficacité si elle est inclusive et élargie à l'ensemble des forces vives de la nation, y compris celles en opposition avec le processus global engagé en Algérie. Des personnalités nationales comme Abdelaziz Rahabi, Ahmed Taleb El-Ibrahimi, Mouloud Hamrouche, etc. et des formations politiques comme le FFS, Jil Jadid et d'autres pourraient faire partie d'une initiative inclusive visant à rallier les voix discordantes et celles récalcitrantes, notamment les syndicalistes, les responsables d'associations, les anciens militants dissidents, etc. En tous cas, l'Algérie gagnerait à voir émerger un tel front politique, économique et social autour d'un thème générique, «fortifier les fondations de l'Algérie». Tout les ingrédients sont là. Il reste cette volonté et cette bonne foi à mettre sur la table afin de couronner ce processus louable. Une nouvelle ère politique qui s'annonce riche en succès et en avancées est en passe de prendre place durablement. Reste à s'entendre autour du consensus qui doit prendre acte autour d'une approche globale que doit observer durablement l'Algérie, en vue de garder le cap de ces réformes structurelles et l'aboutissement des actions mises en branle. L'Algérie n'a plus le droit à l'erreur. Tebboune a franchi le rubicon, en donnant le signal aux partis politiques et, avant eux, les syndicats et les patrons, de se joindre à cet effort national de souveraineté et de sécurité nationale.