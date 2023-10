L'Algérie célèbre, aujourd'hui, la Journée nationale de sa diplomatie. Elle sera fêtée cette année dans le sillage de succès économiques et diplomatiques retentissants, de sa remarquable élection au Conseil de sécurité de l'ONU. Cet évènement coïncide avec le jour où le premier président de l'Algérie indépendante, Ahmed Ben Bella, avait hissé le drapeau algérien au siège des Nations unies à New York, le 8 octobre 1962. Soit à peine trois mois après son indépendance acquise après plus de 130 années de colonisation et d'une guerre de libération qui aura duré plus de sept ans. C'est durant cette période entre 1954 et 1962 qu'elle prendra naissance. La diplomatie algérienne aura, en effet, cette particularité d'être née dans les maquis. Menée par de jeunes hommes, elle a conduit l'Algérie vers son destin, son indépendance de manière éclatante. C'est dans le soutien des pays non alignés qu'elle saisira une opportunité inouïe pour rayonner. Il donnera une dimension internationale à la cause algérienne. La délégation algérienne menée par une des figures emblématiques de la révolution algérienne, le regretté Hocine Ait Ahmed y siègera comme membre à part entière lors de la conférence de Bandung, qui a regroupé 29 pays asiatiques en avril 1955. Les pays afro-asiatiques harcèleront par des offensives diplomatiques incessantes la France et la contraindront à justifier sa politique devant l'Assemblée générale des Nations unies en 1956, puis en 1957. Ait-Ahmed entreprendra ensuite une tournée diplomatique en ouvrant, en avril 1956, le bureau de la délégation du FLN à New York dans son appartement du 150 East à la 56e rue. Il sera secondé par M'Hamed Yazid. Une autre figure remarquable de la diplomatie algérienne. Il sera un des négociateurs phare des «accords d'Évian», signés le 18 mars 1962 par l'inoubliable Krim Belkacem qui conduira la délégation algérienne. La diplomatie algérienne fera une entrée tonitruante dans le concert des nations, après l'accès du pays à son indépendance. L'Algérie a été, depuis, de tous les combats pour la paix, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Elle a fait de la non-ingérence et de la solution politique des conflits, des principes.

Le 60e anniversaire de son indépendance donne l'occasion de revenir sur ses plus hauts «faits d'armes». La libération, en janvier 1981 de 52 diplomates et civils américains pris en otage dans leur ambassade à Téhéran, pilotée par une autre figure remarquable de la diplomatie algérienne: Mohamed Seddik Benyahia, l'accord frontalier entre l'Irak et l'Iran, le 6 mars 1975, appelé «Accord d'Alger», l'accord de paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée, la nationalisation des hydrocarbures, le 24 février 1971 en préparant subtilement les grandes capitales à cette prise de contrôle des activités de production du gaz et du pétrole qui constitueront la colonne vertébrale de son économie... Plus récemment, son rôle de premier plan dans le retour de la paix au Mali, en Libye et au Niger. Le mandat qu'elle s'apprête à entamer dès 2024 au sein du Conseil de sécurité sera consacré incontestablement à défendre les causes justes et à militer en faveur de la paix dans le monde. Le président de la République s'est engagé à mobiliser la diplomatie algérienne à ce propos. L'Algérie s'efforce déjà de trouver, à cet effet, une solution politique à la crise au Niger à travers l'initiative proposée fin août par le chef de l'État, suivie par l'acceptation des autorités nigériennes de la médiation d'Alger. Cette démarche vient s'ajouter à la médiation devant être engagée par l'Algérie pour contribuer aux efforts visant une solution pacifique à la crise en Ukraine, garantissant le respect des principes stipulés par la Charte des Nations unies et tenant compte des préoccupations sécuritaires des parties concernées. Il faut savoir que l'Algérie est aussi un des États membres du Comité africain de haut niveau chargé du suivi de la mise en oeuvre de l'accord de paix revitalisé, pour mettre fin au conflit au Soudan du Sud. Des contextes dramatiques. La voix de l'Algérie résonnera haut et fort pour les apaiser...