La semaine en cours a été chargée pour les députés de la commission des finances et du budget, des affaires étrangères et celle des transports, des transmissions et des télécommunications. Cette dernière a auditionné, hier, le directeur général du métro d' Alger, Karim Boumezoued et le président-directeur général de l'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (Enmtv).

De son côté, Meriem Benmouloud haut commissaire à la numérisation a présenté mardi les axes stratégiques de la transformation numérique et le plan d'action pour la période 2024-2028 devant la même commission. Elle a expliqué que «son commissariat oeuvre à mettre en place un nouveau modèle de gestion pour les ministères et les institutions, fondé sur le principe de l'amélioration de la transparence et de la facilitation des transactions et des procédures».

Selon son président, la commission des transports tiendra encore une série d'auditions avec les responsables et les directeurs d'entreprises et d'organismes publics relevant de sa compétence. Il s'agit, dit-il, «de faire le point sur la situation actuelle et les perspectives du secteur, dans le but de détecter les principaux problèmes et entraves auxquels il est confronté en vue de contribuer à les surmonter et à trouver des solutions appropriées».

Ces deux dernières semaines n'ont pas été de tout repos pour la commission des finances et du budget, qui a auditionné plusieurs ministres. C'était le cas du ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, qui a présenté, mardi, un exposé devant les membres de cette commission, dans le cadre de l'examen du projet de loi portant règlement budgétaire pour l'exercice 2021.

De même, le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, a présenté, le même jour, un exposé devant les députés de ladite commission. À cette occasion, il a fait savoir que «le taux de consommation des affectations au titre de l'année 2021 s'est élevé à 99,62%».

La même commission a auditionné, lundi dernier la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fazia Dahleb, ainsi que le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni. La commission des affaires étrangère, de la coopération et de l'émigration n'est pas en reste. Le président directeur général(P-DG) d'Air Algérie, Yacine Benslimane a présenté, mardi, les projets de sa compagnie aérienne devant le députés de la commission sus-indiquée.

Il a notamment annoncé, en cette occasion, des remises sur les prix des billets de voyage, allant jusqu'à 50%, en prévision de l'été 2024. Durant cette période, il est prévu de déployer 516 vols par semaine sur le réseau international, avec la perspective de transporter 92 000 passagers.

Le plan d'action pour 2024 inclut également «l'ouverture de sept nouvelles lignes». Il a fait savoir que sa compagnie a tracé un plan stratégique. Ces promotions s'appliqueront sur les tarifs des vols de l'international vers l'Algérie, mais surtout sur les destinations regroupant les plus importantes communautés algériennes.

L'Assemblée a dû chambouler son agenda en reportant toutes les séances plénières prévues durant la semaine en cours jusqu'à la semaine prochaine. Par ailleurs, les membres du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Iran s'est rendu en Iran.