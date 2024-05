Intervenant, ce jeudi, devant le Conseil de la nation, à l'occasion de la séance plénière consacrée aux questions orales, adressées à quatre membres du gouvernement, concernant l'industrie, le commerce, l'hydraulique et la poste, le ministre de l'Iindustrie et de la production pharmaceutique, Ali Aoun a, une nouvelle fois, affirmé la volonté de son secteur qui oeuvre, a-t-il dit, à accompagner tous les opérateurs économiques activant dans le domaine des industries sidérurgiques et minières, qui connaissent des difficultés et des contraintes, et ce, dans le but de protéger le produit national contre les importations aléatoirs. La stratégie adoptée par les pouvoirs publics vise à développer les grands secteurs industriels, tels que la sidérurgie, à travers l'exploitation de toutes les ressources naturelles, industrielles et humaines, afin de faire sortir cette filière de la dépendance à l'égard des intrants importés, notamment après l'entrée en production du projetde Ghara Djebilet, qui évitera à l'industrie algérienne d'importer le minerai de fer, à l'avenir. Une stratégie qui traduit, a souligné le ministre de l'Industrie, l'attachement de l'État aux acquis socio-économiques, dont entre autres le complexe Sider El Hadjar d'Annaba. Dans sa réponse devant les membres du Conseil de la nation, Ali Aoun a, une fois de plus rappelé l'engagement des pouvoirs publics qui oeuvrent, a -t-il rappelé, à accompagner le complexe Sider d'El-Hadjar, afin de lui permettre de ‘'reconquérir sa position au sein du tissu industriel national et de contribuer au développement économique national, à travers la concrétisation d'un plan de développement devenu aujourd'hui nécessaire, pour se mettre au diapason des transformations technologiques et énergétiques'', a souligné le ministre de l'Iindustrie. En somme, il est question, à travers le plan de développement du complexe Sider El Hadjar, d'oeuvrer à l'augmentation de ses capacités de production et à la diversification des produits de sidérurgie de haute valeur ajoutée et de qualité supérieure. Et le complexe Sider El Hadjar dispose d'un potentiel à même de lui permettre de relever tous les défis. On rappelle que lors des dernières visites, Ali Aoun, sans cacher son optimisme quant à l'avenir du géant de la sidérurgie nationale, a toujours été rassurant ‘'nous sommes là pour vous accompagner '', avait lancé Ali Aoun lors de sa visite au complexe en avril dernier. Ali Aoun qui, rappelons-le, a lancé dans un temps record la production locale de l'insuline à travers un laboratoire national, s'est engagé à sauver le plus grand complexe sidérurgique du pays. «Sider El Hadjar qui représente un symbole de l'industrie lourde nationale. L'Etat ne l'abandonnera jamais et l'accompagnera financièrement à l'effet de protéger les postes d'emploi et lui permettre d'atteindre ses objectifs économiques et sidérurgiques'', avait déclaré le ministre. Lui qui avait une idée un peu sombre sur son état, mais les multiples visites,ont faiit que le ministre de l'Iindustrie, a aussitôt conclu que Sider El Hadjar dispose des conditions requises pour reprendre sa place dans le domaine sidérurgique. Et les problèmes qui interfèrent seront résolus à court terme par les efforts conjugués du staff dirigeant et des travailleurs avec l'assistance des pouvoirs publics,comme avait affirmé le ministère de l'Industrie.