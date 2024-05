La commission des finances et du budget de l'Aassemblée populaire nationale(APN) a organisé, hier, une journée parlementaire sous le thème «le budget selon les programmes et les objectifs» en présence de Mohamed Boukhari, conseiller auprès du président de la République chargé des finances, des banques, du budget, des réserves de change, des marchés publics et des règlements internationaux. Lors de son intervention, Saâd Beghidja, président de ladite commission, a indiqué que «les résolutions issues de cette journée seront transmises au président de l'Assemblée,qui les soumettra à son tour aux parties concernées», ajoutant qu' «elles serviront à l'amélioration du système de la gestion des finances et du budget de l'Etat». «À quel point peut-on considérer la novelle démarche d'élaboration du budget se basant sur le programme et les objectifs, comme un des principaux outils de rationalisation des décisions du gouvernement?», est l'une des problématiques autour de laquelle se sont articulés le débat et les analyses relatives à cette journée, selon le même intervenant. Ce dernier a salué «la nouvelle orientation entamée depuis un an, consistant à élaborer et à gérer le budget en fonction des programmes et des objectifs, au lieu de se baser uniquement sur les moyens soulignant l'importance de la généralisation de la numérisation pour la réussite de cette démarche». Le président de la chambre basse du Parlement, Brahim Boughali, a affirmé dans son allocution prononcée en cette circonstance que «le passage du budget des moyens au budget des programmes est l'un des axes principaux de la réforme de la gestion budgétaire, consacrant la capacité d'atteindre les objectifs escomptés au coût financier le plus bas possible...». Il a, en outre, indiqué que «la modernisation du système budgétaire algérien est un pas important vers une novelle gestion publique basée sur l'efficacité et la transparence de la gestion des données financières...». Il a estimé que «ce passage constitue un nouveau fondement de la gestion budgétaire publique». Il a souligné que «la réussite des réformes de gouvernance budgétaire générale demeurait tributaire de deux facteurs, à savoir la numérisation et le capital humain». «Le classement des charges budgétaire se décline aussi bien en portefeuilles des programmes, programme et sous-programme, lesquels ont des objectifs tracés au préalable, dont la mise en oeuvre est liée aux indicateurs de performance », est-il également noté. Ce nouveau paradigme, soutient-il, «contribue à améliorer la performance du gouvernement dans la gestion de la finance publique, de réviser les modalités et les procédures financières adoptées dans l'exécution du budget et d'élaborer les prévisions à court et moyen terme». Le principe de gestion par objectifs, de même que les mécanismes d'encadrement budgétaire pluriannuel, offrent aux autorités publiques la possibilité d'établir une vision intégrée des ressources et des charges de l'Etat, en sus d'évaluer les résultats au lieu d'évaluer le bilan de gestion des moyens et ressources», a-t-il indiqué.