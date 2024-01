Les visites sur le terrain supervisant l’état d’avancement des projets de développement enregistrés au profit de la wilaya de Béjaïa, se poursuivent. Les autorités mettent la pression sur les entreprises réalisatrices pour respecter les délais de livraison. Lors de la dernière inspection effectuée avant-hier au niveau de la zone industrielle d’El Kseur, le chef de l’exécutif a constaté l’achèvement des travaux , y compris le raccordement au réseau de gaz de ville. Le taux d’avancement global des travaux a atteint 98%. Les parcelles de cette zone industrielle, destinés à l’investissement, seront distribuées aux investisseurs porteurs de projets, afin de booster les investissements, qui figurent parmi les priorités des pouvoirs publics lesquels contribueront, sans aucun doute, au développement économique et social de la région.

Le pourcentage de réalisation de la Z.I. d’El Kseur, qui s’étend sur une superficie estimée à 175,87 hectares, a atteint 98%. Soucieuse d’être à jour avec la stratégie de l’État, visant à promouvoir l’investissement et à offrir des opportunités dans le domaine du foncier industriel, la livraison de cette zone aux investisseurs n’est qu’une affaire de temps, maintenant qu’elle est reliée aux différents réseaux.

L’état d’avancement des travaux d’aménagement de la nouvelle zone industrielle implantée sur le territoire des communes d’El Kseur et d’Il Maten, a fait souvent l’objet de rencontres et de visites sur le terrain, initiées par les pouvoirs publics qui ont beaucoup insisté sur la nécessité de livrer cet espace dans les plus brefs délais. Il ne reste désormais qu’à peine 2% pour que ce projet porteur soit livré.

Cette zone industrielle est située à environ 25 km du port et de l’aéroport de Béjaïa, et de 3,5 km de la pénétrante autoroutière qui relie le port à l’autoroute Est-Ouest, au niveau d’Ahnif, à Bouira. Elle est implantée aux abords de la Route nationale N°26, à la sortie de la ville d’El Kseur. À sa mise en service, elle accueillera 175 investisseurs dans différents domaines économiques.

Par ailleurs, la mini-zone d’activité, implantée au niveau de la commune de Seddouk, d’une superficie de 4,2 hectares, permettra de satisfaire une partie de la demande en assiettes foncières et accueillera 60 petites unités industrielles, à sa livraison.

La wilaya de Béjaïa est une région économique porteuse par excellence, de par son assise et ses structures industrielles, qui emploient plus de 70000 travailleurs et travailleuses.

60 hectares de foncier industriel inexploités ont été récupérés, afin de les redistribuer aux ayants droit auprès des véritables investisseurs productifs et sérieux. Le potentiel de Béjaia pourrait constituer un des leviers d’une dynamique de reprise économique efficiente. C’est incontestablement un pôle industriel agroalimentaire attractif et désigné en tant que tel dans le Schéma national d’aménagement du territoire (Snat).

À son inauguration, la dite zone s’ajoute à celle de Taharacht, à Akbou, qui compte déjà de nombreux investisseurs connus sur les scènes nationale et internationale. La zone d’El Kseur pourrait, par ailleurs, accueillir des unités industrielles implantées depuis des années, au cœur de la ville de Béjaïa, pour ainsi libérer du foncier et réduire un tant soit peu le taux de pollution de l’air.

La wilaya de Béjaïa dispose, actuellement, de plus de 31 746 petites et moyennes entreprises. Elle est classée en quatrième position à l’échelle nationale. Elle compte trois Z. I., une nouvelle en construction, en plus de 19 zones d’activité, d’une surface totale de 700 hectares. De plus, trois mini-zones d’activité ont été programmées afin d’incuber des mini-projets au profit des jeunes diplômés. Il faut rappeler que la zone industrielle de Boudjellil, daïra de Tazmalt, attend toujours son aménagement. Sa superficie est de 15 ha, extensible à 300 ha.

Elle est située au centre de quatre wilayas, en l’occurrence Béjaïa, Bouira, Sétif et Bordj Bou Arréridj. Avantageusement située à 1h30 de route de la capitale et de la wilaya de Tizi Ouzou, cette zone est appelée à devenir un pôle économique à même de désenclaver toute cette région et résorber un taux de chômage très important.