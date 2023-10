Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a annoncé, jeudi à Alger, le lancement officiel de la plateforme numérique "Minhati", qui permet aux étudiants de déposer, à distance, le dossier de la bourse universitaire, laquelle devra être versée le 18 de chaque mois.Dans le cadre des efforts du ministère visant à parvenir à "0 papier", le département de l'Enseignement supérieur a lancé une nouvelle plateforme, dite "Minhati", dédiée aux étudiants bénéficiaires de la bourse universitaire, laquelle sera versée le 18 de chaque mois, en vue de leur permettre de déposer leur dossier en ligne, a précisé le ministre à l'ouverture des travaux de la Conférence nationale des universités.Cette démarche permet, selon le ministre, de "faciliter le lien entre les étudiants et l'administration à travers la numérisation des procédures, et la mise en place d'une bonne gouvernance" dans la gestion des œuvres universitaires", rappelant, par là même, l'existence de "46 autres plateformes créées au profit du ministère de l'Enseignement supérieur".Le ministre s'est également félicité de "l'initiative du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, d'élever la bourse universitaire de 1.300 Da à 2000 DA/mois".Cette conférence est consacrée à "la mise au point de la stratégie du secteur à l'horizon 2029", a expliqué le ministre dans un autre contexte, relevant "l'importance de faire de l'université algérienne, toutes spécialités confondues, un établissement d'innovation et de rayonnement, contribuant à la réalisation des objectifs de l'Algérie nouvelle".Mettant en avant le rôle des établissements universitaires pour avoir rompu avec les anciennes pratiques, le ministre a relevé l'importance de "les ériger en locomotive de développement socioéconomique".Pour rappel, vingt-trois (23) universités avaient rejoint, pour la première fois, le classement "Times Higher Education" (THE). L'Algérie a, ainsi, décroché la 1e place au Maghreb et la 2e place en Afrique, en termes du nombre d'établissements universitaires intégrant ce classement mondial.La rencontre a été l'occasion d'honorer 10 enseignants universitaires sur les 57 classés "les plus influents".Au sujet des étudiants exclus durant l'année passée de l'école nationale supérieure de mathématiques et de l'école nationale supérieure de l'intelligence artificielle, le ministre a indiqué, en marge de la conférence, que "les concernés, peu nombreux, seront réorientés vers d'autres établissements universitaires dans les mêmes spécialités préalablement choisies".