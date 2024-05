L'émotion était à son paroxysme à l'occasion de cette rencontre entre les anciens élèves du lycée des chouhada Annani, ouvert en 1978. La première promotion de cet établissement s'est retrouvée autour d'un couscous royal à l'issue d'une réunion, qui a donné naissance à une association, dont ils sont désormais membres fondateurs. Ils venaient de différentes communes de la wilaya. Cinq décennies plus tard, la rencontre chargée en émotions eut lieu. On s'était dit «rendez-vous dans... 50 ans, juillet 1981». Des centaines d'étudiants franchissent une dernière fois le portail de l'établissement. Pendant trois ans, internes pour la plupart. Des liens forts se sont créés. Ils s'étaient instinctivement promis de se revoir. Des années passent, certains se sont croisés dans le milieu professionnel ou le voisinage. Puis le temps s'est écoulé encore... Jusqu'au jour, où un petit groupe prend les choses en main, recherche activement les adresses via les réseaux sociaux. Certaines personnes n'ont pas été retrouvées, d'autres ne sont malheureusement plus de ce monde. Tous les autres étaient là. Le jour est venu, intenses émotions, nostalgie, certains ont du mal à se reconnaître, on refait la photo de classe des années après aux mêmes emplacements. Ils sont parents, grands-parents.

«La retraite est déjà là pour les plus âgés ou reportée pour les plus jeunes», décrit un participant. Le lycée des chouhada Annani, anciennement lycée Ihaddaden, reste un magnifique établissement, qui illumina Béjaïa avec de très bons élèves devenus pour nombre d'entre eux des chevronnés dans divers nobles métiers. Du moins pour une très grande majorité. Certain (e)s de hauts cadres de l'État algérien. Dris Abderrahmane étaient de ceux-là. Aujourd'hui, bâtonnier de Béjaïa, il a retrouvé ses anciens camarades de classe dans un lycée d'où étaient partis les évènements de mai 1981. Ahmed Brahmi s'en rappelle dans le moindre détail lorsqu'il aborde le sujet avec Chakroun, cadre du lycée à l'époque. Cheveux grisonnants, au look transformé, voire dénaturé par le poids des ans et des vicissitudes de la vie, ils sont venus spontanément à cette rencontre conviviale qui a ravivé en eux de vieux souvenirs enfouis. Dans la cour et les allées, que de retrouvailles, que d'anecdotes. Bezza Benmansour, Nordine Benmouhoub, Bouzid Amoura, Nacer Sadour, Zoubir... et des dizaines d'autres évoquaient des moments de souvenirs partagés. Certains ont, malheureusement, fait défaut, car malades ou ne faisant plus partie de ce monde. Tahar Oudjedi, un artiste disparu à la fleur de l'âge, aurait pu entonner une mélodie, si la mort de l'avait pas emporté. « Merci chers camarades, merci chers professeurs, merci à tous les fonctionnaires de l'établissement, merci aux invités...Vous nous avez mis du baume au coeur, l'espace d'une journée... Mes pensées vont à tous ceux qui ne sont plus parmi nous. Paix à leurs âmes», commentait l'ancien secrétaire général de la direction de l'éducation de Béjaïa. «Une journée pas comme les autres!», souligne Larbi Adouane, ancien PES de maths sortant de l' ENS Kouba. «Je suis bouleversé, ému, mais aussi ravi...d'être là à la rencontre de mes anciens élèves de la première promotion.. de cet établissement dit lycée nouveau Ihaddaden et qui est resté longtemps avec cette appellation avant d'être baptisé lycée des chouhada Annani», nous dit-il. «Je ne terminerai pas sans remercier le personnel actuel du lycée, qui n' a ménagé aucun effort pour que les travaux et le déjeuner se passent agréablement, je cite: M. Deboub censeur, M. Ibrahim Zahir intendant et Chouali Boualem», nous déclarera Noureddine Benmouhoub ancien syndicaliste, aujourd'hui, directeur du CEM Aâmriw, en évaluant cette rencontre, qui en appelle d'autres, il salue par ailleurs, la présence de deux anciens détenus des évènements du 19 mai 1981 du lycée Ihaddaden, Terki Zoubir et Messalti Salah et la présence du détenu, Boutrid Nacer, élève au lycée El Hammadia et l' ex- directeur de l'éducation, M. Ouchene Bachir. Que de souvenirs évoqués ce samedi! Que d'émotions et d'espoir suscités par cette rencontre qui en appelle d'autres. Les anciens du lycée de Sidi Aïch l'envisagent déjà.