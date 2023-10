Une riche animation aura caractérisé le 22E Sitev (Salon international du tourisme et des voyages) dont la clôture est annoncée pour aujourd'hui, au bout de quatre jours d'intense activité.

Encore une fois, l'évènement prouve que les Algériens sont de grands voyageurs. Ces derniers ont de nouvelles destinations, comme la Chine et autres pays asiatiques, la Turquie...

La Tunisie demeure, toutefois, fortement visitée par nos compatriotes qui allient souvent villégiature et business dans leurs déplacements, aussi lointains soient-ils. Ces choix sont, d'ailleurs, dictés par la difficulté de plus en plus ressentie par les nationaux à décrocher un visa Schengen, fameux sésame pour le Vieux Continent.

À la faveur de cette manifestation, où, le tourisme intérieur, notamment dans son volet Sahara, est particulièrement cultivé, nombreuses sont les agences de voyages à avoir rivalisé en offres pour faire découvrir le grand Sud algérien.

Rappelons ici que la promotion du tourisme saharien bénéficie, désormais, de toute l'attention de l'État qui consent des facilités inédites pour la découverte des immenses contrées sahariennes, dont l'octroi et la généralisation du visa de régularisation pour les circuits touristiques du Sud auquel peuvent prétendre les touristes étrangers, dès leur arrivée auX postes frontaliers.

Ce 22e Sitev qui signe sa vingt-cinquième année d'existence, tout en s'affirmant comme l'une des plus grandes manifestations dédiées au tourisme au niveau du bassin méditerranéen, voit une présence massive des offices locaux du tourisme, avec la volonté de mettre sur la sellette du tour-opérateur national Onat.

Des troupes folkloriques des différentes régions du pays et de nombreuses kheimas ont restitué la réalité de nos régions, toutefois, cette animation cache mal, une amère réalité que déplorent nombre d'acteurs du secteur.

À savoir le paiement en ligne qui accuse le pas. Certes, des intervenants investissent le système de réservation en ligne. Cependant, ces derniers ont pour seuls vis-à-vis les agences de voyages.

Les particuliers demeurent en marge des transactions en ligne. C'est le constat de nombreux professionnels à l'instar de M Amine Benabderrahmane de Nouba Travel Group dont la plateforme flynbeds.com propose des solutions en ligne aux opérateurs. Même son de cloche auprès de la centrale de réservation Mybeds.Pro.

Aussi, l'on s'interroge: «À quand le grand pas». De nombreux observateurs estiment, en effet, que l'avènement du e- paiement et donc le booking directement sur sites, libérera foncièrement le potentiel du tourisme en Algérie.

Dans tous les cas l'on rappelle que le tourisme bénéficie grandement de la politique de promotion de l'investissement engagée par le gouvernement au cours des dernières années, ce qui a donné un second souffle à ce secteur dont les lendemains chanteront.

La commissaire du Salon et Directrice générale de l'Office national du tourisme (ONT) confie, d'ailleurs, à un confrère: «Les résultats sont encourageants et nous assistons à l'ouverture de nombreuses infrastructures hôtelières à travers les différentes wilayas du pays, et les investissements concernent tant le balnéaire que le saharien.

Les prestations par ces nouveaux hôtels sont de haute qualité, et le management de certaines grandes infrastructures est d'ores et déjà, confié aux grandes chaînes internationales.