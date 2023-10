L'impression que l'on a, en regardant alentour, est d'être dans un chaudron. Tout autour, des parois rocheuses et calcaires, et l'on se dit, en guise de confirmation de cette sensation, qu'effectivement, on est dans un ustensile de cuisine. Non que l'on se sente cuire, réellement. Car pour avoir l'air de vraiment cuire, il faudrait qu'on eût un été comme celui que nous venons de vivre. Or, cette journée du 17 octobre est tout le contraire des précédentes. En rupture totale! Et pour cause! Il ne fait pas chaud. Beaucoup, parmi la foule, amenée là par l'événement, portaient des vestes. Le ciel couvert de nuages noirs semble menaçant mais pas pour tout de suite. Bien sur, si on en voyait l'aspect, on émet l'hypothèse qu'il pleuvrait le lendemain. Les deux superbes aigles, juchés sur les barreaux du jardin semblent veiller jour et nuit sur les quarante-sept martyrs.

Ahmed se souvient

Il a 86 ans et s'appelle Ahmed. Ce n'est pas lui qu'on a honoré pour des faits de guerre. Non ce n'est pas lui. S'il s'est retrouvé d'abord dans le jardin public, inauguré séance tenante, où il a assisté au dépôt de gerbe de fleurs par le wali, puis devant le musée, juste à côté, c'est par le même mouvement de foule qui l'a porté ce matin. Et s'il n'a pas pu aller plus loin, c'est parce que l'élan de la foule s'est brisé sur le cordon de gendarmes qui interdisent l'entrée de cet établissement où dorment tant de souvenirs.

S'il a fait la guerre? Non. S'il connaît quelques noms de chahids? Naturellement: Ahmed Sellam. Etait-il colonel, comme il le déclare? L'homme debout, à coté de lui, le pense aussi. L'officier de l'ALN qu'on avait repéré à la suite d'une trahison, s'était battu comme un lion. Abrité derrière un rocher, il avait fait un massacre dans les rangs ennemis. Pour le déloger de son coin, il avait fallu se servir d'un char. Blessé, il avait été capturé. Puis soigné, quelque temps après, il avait été tué en tentant de prendre la fuite. C'est à Ouled Maryem, près de Boulgoud, qu'il est tombé en martyr.

La vie des héros est toujours courte, mais intense et où il y a peu de temps morts. L'homme est face au nord, là où plusieurs batailles avaient eu lieu. C'était le terrain de prédilection des moujahidines en raison de son extrême inaccessibilité. Ici, où la montagne nue, paraît toucher le ciel, pour frapper, les soldats français de l'époque utilisaient les avions. Vus d'en bas, les combats prenaient un aspect épique; ils avaient l'air de se dérouler en plein ciel! Puis, Ahmed raconte l'histoire de son père. Il s'appelait Saâd et était agent de liaison. Il avait été donné à l'ennemi. Un matin, la maison fut encerclée. Sommé de sortir les mains en l'air. Ce qu'il avait fait sans résistance, sachant que c'était inutile. Les soldats étaient en grand nombre. Mais le moudjahid, selon son fils, avait une autre raison d'agir ainsi. Une fois interrogé à la caserne et ayant montré ses papiers, les soldats voyaient que la personne qu'on leur avait indiquée portait un autre nom. Incarcéré quand même pendant trois mois, il fut libéré, et en retrouvant la liberté, il avait retrouvé du coup ses activités clandestines.

«-Si vous voulez des noms glorieux, vous en aurez autant que vous voudrez en jetant un oeil sur la plaque commémorative, dit l'autre homme, du même âge que le premier et qui a écouté tout ce temps sans réagir. Et du menton, il désigne la stèle érigée sur la place publique.

Le nerf de la paix sociale

L'homme qui nous parle de la guerre encore est de Bir Lakhal, une localité à quelque cinq ou six kilomètres de Maamora. Lui, il l'avait faite avec un long séjour en prison. Cela l'ennuie visiblement d'évoquer ces douloureux souvenirs. Il habite juste derrière le dispensaire. Comme l'autre, il montre la montagne, plus à l'est. De sorte qu'il semble qu'il n'existe pas un seul point de ce cercle qu'elle forme autour de Maamora, devenue son centre, qui n'ait eu sa propre bataille. Mais pour lui, ce temps était fini, et avait effacé la douleur. Avec l'âge, la réalité est d'un tel poids. Ses épaules qui avaient supporté le joug d'une époque barbare se sont fragilisées. Il s'épanche, aidé en cela par un homme venu le rejoindre derrière le dispensaire. La question de l'eau est cruciale.

Nous avons pu nous en douter depuis que nous parcourons cette commune au sol qui ne retient peu l'eau. Celle-ci, dès que la pluie tombe, sur la montagne, file en torrents impétueux vers l'est. Rien ne reste jamais sur place. Les deux compagnons se félicitent que le wali soit venu à Bir Lakhel pour mettre en service le forage qui va fournir de l'eau potable à toute la commune. Le problème, c'était les soins. Dans cette vaste terre peu fertile où l'agriculture est la seule ressource, la misère est la compagne fidèle de ces habitants. Et comment louer les services d'un clandestin à 1500 ou 2000 DA pour un problème de dent ou pour un accouchement? Cela faisait deux ans que le dispensaire de Bir Lakhal ne dispense aucun soin.

La confirmation de ces plaintes nous vient de l'infirmière et du chef de service qui déplorent un déficit en médecins. Ce que voyant, le wali, tout en se désolant de cet état de choses, décide que la polyclinique de Maamora qui ne fonctionne pas, faute de personnel soignant, reprenne aussitôt du service. Mais quel réconfort de l'apprendre également de la bouche de la dentiste et du médecin de l'unité de soins et de suivi, au lycée Mustapha Ben Boulaïd, et qui vient d'être inaugurée. Situé au croisement de deux routes, à mi- chemin, entre Bir Lakhel et Maamora, l'établissement frappe par ses dimensions et sa propreté, alors que les maisons alentour étaient si petites.

Le secret d'une commune verte

Quand nous revenons au fond de la vallée, après notre déplacement au jardin vert, là haut sur la montagne pelée, le soleil brille. Pas comme les jours précédents, bien entendu, car en beaucoup d'endroits le ciel reste couvert, mais suffisamment pour que nombre de ceux qui forment le cortège tombent la veste. Une route sur notre gauche, en si bon état, comme les autres, nous fait signe et nous nous y lançons. Ridane n'est qu'à quelques kilomètres. La montée est lente et ardue. Mais dès que nous franchisons le col qui met en relation avec cette commune située au dessus, et qui est comme les jardins de Babylone, suspendue en l'air. Des jardins, des vergers, un oued à sec, mais couvert de lauriers, de peupliers et de buissons...Le wali a rendez-vous avec l'entrepreneur à qui a été confié le projet de réaliser deux forages juste à côté du lit à sec de l'oued. Les études prévoyaient de l'eau à 150 m. Devant le jet puissant et rapide (le débit est estimé à 81L/S, il n'a pas été utile de pousser les travaux plus loin. Un autre forage dont les mêmes études fixaient la profondeur à 150 m a été limitée à 100 m. Il était un peu plus haut, sur la rive droite. Le premier forage dont la mise en service a eu lieu mardi, va alimenter sept hameaux sur les neuf recensés. Si les deux autres ne sont pas concernés, ce n'est pas faute d'eau, mais d'éloignement. Ils sont trop loin du réseau de distribution.

Le troisième forage est tout en haut. De l'endroit où on s'est arrêté, on domine toute la vallée, mais quand on relève la tête, c'est pour voir qu'on est loin d'être au même niveau que les monts environnants qui sont posés comme les perles d'un grand collier. Pour l'être tout à fait, il fallait monter encore. Mais le dernier point du programme de cette visite se limite à ce forage situé, comme les deux premiers sur un replat. Et tandis que devant l'école Mohamed- Hadjdjadj, nous songeons à ce mystère que pose pour nous cette commune perchée au sommet de l'un des monts les plus élevés de cette zone aride. De plus,on s'interroge sur le fait qu'elle abonde en eau, ce qui lui permet de conserver un certain aspect de verdure et de fraîcheur par rapport à sa voisine, située sur du plat, nous avons soudain une esquisse d'explication.

Les terrains en replat sur lesquels sont localisés les trois projets et même le chef- lieu de commune retiennent l'eau et l'empêchent d'aller au fond de la vallée. Du coup s'explique aussi le fait que la commune de Ridane ne soit pas concernée, contrairement à la commune de Maamora, par le Barrage vert. Elle a l'eau qu'il faut pour planter et reboiser tout le territoire sur lequel elle s'étend.

Les souvenir les plus beaux que nous emportons? Les six cavaliers en habit traditionnels montés sur de magnifiques chevaux, le lycée Mustapha Ben Boulaïd, le jardin public, à Maamora.

À Ridane, la rue El Khaladi Rahmani, avec son dispensaire tout juste inauguré, le siège d'APC, dont l'architecture ne peut laisser personne indifférent et la vue plongeante qu'elle permet d'avoir sur les environs.