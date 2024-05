Sur fond de promesses de livraison, le chef de l'exécutif de la wilaya de Béjaïa s'est montré optimiste. Intervenant sur les ondes de la radio Soummam, le wali a estimé que l'ensemble des projets structurants sont en bonne voie. Certains d'entre eux seront livrés avant la fin de l'année, a-t-il annoncé.

Le premier secteur abordé a été celui de la santé avec cette annonce selon laquelle le CAC d'Amizour sera opérationnel avant la fin de l'année. Un cahier des charges a été établi et transmis au ministère de la Santé pour l'acquisition des équipements de radiothérapie, considérée comme l'urgence de l'heure. Une bonne nouvelle en somme, appuyée sur cette demande de déclassement d'une parcelle de terrain pour la réalisation d'une structure d'hébergement pour les accompagnateurs des malades, un projet souhaité par l'association d'Amizour d'aide aux cancéreux. Trois scanners seront acquis incessamment. Un hôpital de cardiologie sera inscrit à si Ali Labhar.

Le nouveau CHU, dont le terrain est affecté. Le cahier des charges est au sein de la commission de la santé au niveau du ministre de tutelle.

La station de l'eau de mer, visitée récemment par le P-DG de la Sonatrach, sera livrée également avant la fin de l'année pour une enveloppe financière de 8 000 milliards de centimes. Concernant les stations d'épuration des eaux usées, le wali a parlé de la station de Sidi Aïch déjà mise en service quant à celle d'Akbou, elle connaît un peu de retard, selon ses propos. L'entreprise chargée de la station d'oued Ghir a été choisie. La station de la zone industrielle est en cours d'attribution provisoire.

La saison estivale sera en principe lancée à partir de Béjaïa, a indiqué le chef de l'exécutif en abordant le secteur du tourisme, dont les préparatifs vont bon train. Il évoquera la commission mixte d'inspection de préparation de la saison estivale, qui a eu à inspecter les plages de wilaya, les maires des communes du littoral telles que Melbou, Souk El-Tenine, Tichy, Boukhélifa, Aokas, Béni K'sila, Toudja et Béjaïa. Cinq nouveaux hôtels seront ouverts. Ils s'ajouteront aux 5 200 lits, dont dispose déjà la wilaya de Béjaïa. Il fera part d'un programme opérationnel de lutte contre les feux de forêt, dont la préparation des actions de prévention à entreprendre à cet effet, les mesures à prendre en cas d'urgence et les opérations d'évacuation des populations et la mise en oeuvre des plans d'urgence spéciale pour chaque région et le plan Orsec, l'organisation de manoeuvres de simulation, entre autres. Concernant la concession des plages, le wali a abordé l'expérience de l'année précédente, qui sera rééditée cette année encore. 15 plages sont concernées par la concession.

Les équipements publics au niveau du pôle urbain d'Ighzer Ouzarif seront réceptionnés avant la rentrée scolaire prochaine. La remise des clés aux 1100 bénéficiaires de logements s'effectuera au mois d'août prochain.

Le pôle urbain de Sidi Boudraham sera desservi par une ligne de téléphérique, dont le financement sera effectué à partir du reliquat de la ligne prévu pour le mont Gouraya. Le ministre des Travaux publics devrait inaugurer le nouvel ouvrage à Aït Smail le 8 mai prochain.

Une visite a été organisée au niveau de la zone industrielle d'El-Kseur - El Maten, où la délégation a inspecté le terrain désigné pour accueillir l'usine de conversion du zinc, produit au niveau de la mine de zinc et de plomb d'Amizour dont l'exploitation est imminente. Le quai de la casbah au port de Béjaïa sera exploité par l'entreprise. Le taux d'avancement des travaux a atteint 62%. Deux entrepôts au niveau du port ont également été évoqués au bénéfice de l'entreprise. 16 000 exploitations agricoles sont en voie de recensement à Béjaïa dans la cadre d'opération nationale visant à déterminer les capacités du pays en matière de production agricole.