Interpellé récemment par les présidents des A.P.C. de la région est, soit les communes que traverse cette Route nationale N°09, les autorités ont entrepris de lancer les travaux de son aménagement. Reliant la wilaya de Béjaïa à celle de Sétif, cet axe routier important et stratégique vit au rythme des travaux d'aménagement depuis samedi.

Mieux vaut tard que jamais. La demande adressée au Premier ministre par les édiles de la région ainsi que le débat qui a eu lieu autour de cet axe routier, lors de la dernière session de l'APW, ont fini par faire réagir les autorités. Une enveloppe financière de 4 600 milliards de centimes a été débloquée. Ce réaménagement se fera par tranches, dont la première partie est en cours depuis samedi dernier, selon les services de la wilaya.

Il faut dire que les dernières intempéries et tout ce qu'elles ont entraîné comme dégâts ont accéléré les évènements, remettant d'abord sur le tapis la nécessité de relancer ce projet d'envergure, dont l'étude technique a été déjà effectuée. Alors que la partie de cet important axe routier, se trouvant sur le territoire de la wilaya de Sétif est déjà dédoublée et mise en service depuis des années, l'autre partie, située sur le territoire de Béjaïa a été souvent remise aux calendes grecques.

L'inquiétude des élus locaux de la région, soulevée dans une correspondance adressée directement au Premier ministre, relevant encore une fois la nécessité de procéder au réaménagement de la Route nationale N°09 dans sa partie située sur la territoire de la wilaya, semble avoir trouvé l'oreille attentive auprès des pouvoirs publics. L'inscription en «urgence» du projet de dédoublement de cette partie de la Route nationale N°09 qui, durant la saison estivale, montre chaque fois ses limites, les dernières intempéries ayant mis en valeur la dangerosité de cet axe routier autant pour les usagers que pour les habitants des différentes localités de la région. «Les conditions climatiques qui affectent cette région en hiver et la forte demande de vacanciers en été dans cette zone touristique par excellence, ont rendu difficile la vie quotidienne des citoyens et entraîne un déclin permanent de l'activité économique et commerciale, ce qui se répercute inévitablement sur le développement», avaient écrit dans leur lettre les édiles des A.P.C. situées aux abords de cet axe routier, unique passage vers la wilaya de Sétif. Un projet qui revêt, à leurs yeux, «une grande importance économique et sociale pour les citoyens et divers secteurs publics, économiques et commerciaux». Lors de la dernière session de l'APW, le wali avait été également interpellé à ce sujet, qui demeure l'unique voie de salut pour désengorger l'axe routier, mais également afin de désenclaver la région et stimuler son développement économique et social. En 2022, le projet du dédoublement de cet axe routier a été remis au goût du jour à la faveur du déplacement du wali de Béjaïa, accompagné du président de l'APW. Il avait été alors question d'une concertation avec les élus locaux des localités concernées sur les voies et les moyens de relancer ce projet.

La RN 09 prolongera la configuration actuelle jusqu'aux limites de la wilaya de Sétif. Alors que le chantier d'évitement de la ville de Kherrata est déjà opérationnel depuis quelques années, ce projet est très attendu par l'opinion publique comme solution, à long terme, au problème de saturation de la RN 09, le directeur du bureau d'études chargé d'examiner le dédoublement de la Route nationale N°09 dans sa partie qui s'étend de la commune de Souk El Tenine aux frontières de la wilaya de Sétif, avait été sollicité pour la consultation des magistrats municipaux concernés par ce projet, les élus locaux, ainsi que les ingénieurs spécialisés.