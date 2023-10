Cela fait des années que la wilaya d’Annaba n’a pas connu une telle dynamique dans sa gestion et celle des affaires publiques. Cela fait aussi des décennies que les habitants de La Coquette n’ont pas senti cette confiance qui les habite, au point d’en faire leur sujet de discussion quotidien. Mais qu’est-ce qui a changé, pour qu’une telle ambiance règne dans la wilaya et chez ses habitants ? « L’Expression est allé interroger sur cette agitation qui règne depuis des semaines. Au final, c’est une satisfaction mais elle reste prudente quant au nouveau mode de gestion de la wilaya. Et c’est surtout « ce discours » développé et jamais adopté à ce jour par un quelconque responsable, selon des avis recueillis. Mieux encore, ce sont les décisions prises et les directives adressées par les autorités locales, pour ce qui est du développement de la wilaya et de la prise en compte des préoccupations des populations.

En somme, c’est toute un éventail de nouveautés auxquelles les habitants ne croient plus, au point de perdre espoir. Ce dernier qui, à l’appel des autorités locales, à l’égard de l’implication de tout un chacun, a toutes les chances de pouvoir renaître de ses cendres. En effet, redorer le blason d’or de celle qui fut « Bône la coquette », est, a priori, à l’origine de cette effervescence perceptible dans l’ensemble des rues. À Annaba, tout le monde semble vouloir mettre la main à la pâte pour relever un défi et non des moindres : remettre la wilaya sur le podium. Prendre part au développement de sa wilaya, c’est tout ce que le citoyen demande. Il suffit juste qu’on lui donne cette opportunité. Le principe est que cette contribution se traduise par « la démocratie participative ». Le communiqué de la wilaya est venu à point nommé afin de soutenir la volonté bienveillante de toutes les franges de la société annabie, quant à la promotion de « la démocratie participative ». Une directive a été adressée à divers niveaux de responsabilité. Etaient destinataires : le wali délégué de la nouvelle ville Draâ Errich, le P/APC d’Oued El Aneb, les chefs de daïras et les membres de l’exécutif de la wilaya ainsi que les directeurs des Établissements publics à caractère industriel et commercial (Epic). Cette directive œuvre à la promotion de la culture de l’écoute des préoccupations citoyennes. Il est notamment demandé la prise en considération et le traitement sérieux des avis des internautes sur la page officielle de la wilaya.

Pour le chef de l’exécutif et selon la même source, qu’il s’agisse de commentaires sur les préoccupations ou de suggestions, il a exigé qu’on y réponde via la cellule de communication de la wilaya. C’est dire que Djellaoui suit la page facebook de son administration et tient compte des commentaires. Selon certaines sources, le wali consulte au quotidien les commentaires sur le compte Facebook de la wilaya, ce qui lui permet de déceler les lacunes de gestion et surtout le malaise citoyen, nous dit-on.

C’est ce qui explique l’adoption des visites inopinées et sa proximité des populations, mêmes les plus isolées.

Outre cela, la directive est un moyen pour la réhabilitation de la confiance entre l’administration et le citoyen. Ce dernier, hors du circuit de la société civile, est un acteur important, à travers ses commentaires aux moult facettes, qui seront désormais examinées et traitées rigoureusement. C’est dire l’importance qu’accorde le wali aux réactions des internautes via le site de la wilaya. Une importance fortement appréciée et surtout louée par les habitants d’Annaba. Ces derniers, pour qui cette directive du wali, portant la communication avec l’administration par le biais de la page facebook de la wilaya et surtout la prise en charge des doléances et leur traitement, est un signe fort d’une gestion qui met l’intérêt citoyen en pôle position. Un nouveau mode opératoire, qui explique la dynamique pluridimensionnelle remarquée à Annaba. Cette wilaya, dont l’avenir prélude la fin d’une malédiction qui n’a que trop duré.