Dans la pure tradition de la solidarité algérienne, le Holding public Madar s’engage aux côtés du Croissant-Rouge algérien (CRA) pour acheminer des colis alimentaires qui seront distribués à des familles nécessiteuses, à travers plusieurs localités du territoire national. Cette initiative, inédite entre les deux parties, intervient à quelques encablures du mois sacré de Ramadhan. « Elle est rendue possible grâce à notre Fondation Inaya », a tenu à préciser Charaf-Eddine Amara, P-DG de Holding Madar. Le premier convoi de cette mission qui signe une démarche de responsabilité sociale du Groupe public, s’est ébranlée à partir du siège de Madar, à Alger, en direction des centres de distribution du CRA. « Cette action se poursuivra tout au long des prochains mois, notamment à l’occasion du mois sacré de Ramadhan, durant lequel Madar Holding compte amplifier son soutien », a tenu à préciser Charaf-Eddine Amara, rejoint en cela par Ibtissem Hamlaoui, présidente du CRA qui a indiqué : « La solidarité n’est pas conjoncturelle. » La même responsable à ajouté que ce premier lot de vivres sera acheminé vers l’est du pays. « Cette aide profitera dans un premier temps à quelque 5000 familles, dans la wilaya de Batna », a-telle fait savoir en poursuivant : « Nous avons trouvé en le groupe Holding toute la réceptivité pour accompagner le développement durable et acheminer l’aide aux familles algériennes.» Le CRA s’extirpe du schéma de l’action conjoncturelle et saisonnière pour entrer de plain pied dans une logique de solidarité permanente. A tenu à préciser Hamlaoui, rappelant la campagne d’un hiver chaud, la campagne du mois sacré de Ramadhan, la rentrée scolaire, la fête de l’Aïd et l’assistance aux familles dans le cadre des microprojets pour un développement durable, un volet auquel participera Madar. La solidarité nationale est une entreprise qui s’étale sur toute l’année. Notre travail avec les pouvoirs publics et les entreprises nationales vise à organiser l’aide aux familles, et ce afin de toucher le maximum de nécessiteux et d’éviter le phénomène de la double attribution. « Nous veillons à ce que l’assistance parvienne à la population ciblée », a-t-elle dit en enchaînant : « Nous nous appuyons sur les grandes entreprises algériennes, afin de traduire sur le terrain la solidarité à l’intérieur et à l’extérieur du pays. » Selon Hamlaoui, Madar a donné son accord de principe pour accompagner le déploiement des restaurants du CRA durant le mois sacré de Ramadhan. Ces restaurants sont au nombre de 200 et sont, désormais, désignés par Restaurants du CRA et non plus Restaurants de la Rahma., car « il s’agit de préserver la dignité des citoyens, d’autant que ces haltes de restauration accueillent tous les passagers en général et pas seulement les nécessiteux durant le mois de Ramadhan », a souligné Hamlaoui en annonçant le projet de couvrir l’ensemble de l’autoroute Est-Ouest en restaurants CRA. «La nouveauté pour cette année, c’est la présence du CRA au niveau des postes frontaliers, à l’est du pays, notamment Lahdada à Souk Ahras et Oum Tboul à El Tarf, tout en programmant Tébessa. Ces points CRA permettront à nos frères tunisiens de passage de partager des repas avec leurs frères algériens » a enfin signalé Hamlaoui.