Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour circonscrire les incendies qui se sont déclarés, mercredi dernier, dans la commune de Séraidi. Aussitôt informés par les services forestiers de la wilaya d'Annaba, les éléments de la Protection civile se sont dépêchés en force à la zone de Sidi Aïssa, relevant de la station balnéaire de Séraidi. D'importants moyens humains et matériels ont été mobilisés afin de venir à bout des incendies, dont les violents vents qui ont soufflé, ce mercredi, sur Annaba, ont favorisé la propagation des flammes.

L'intervention des différentes unités de la Protection civile a dû être renforcée par les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), la Gendarmerie nationale ainsi que ceux de la direction des forêts. L'ampleur des incendies a nécessité un état d'urgence décrété par le wali d'Annaba qui a, par ailleurs, appelé les populations à l'évacuation de leurs habitations in extremis.

Au terme du suivi de l'évolution des opérations de lutte contre les feux, une cellule de crise a été mise en place.

Au-delà, le premier responsable a, aussitôt pris les décisions nécessaires devant permettre la protection des familles évacuées avec une prise en charge adéquate. D'où l'intervention rapide des services de la direction de l'action sociale et de la solidarité (Dass) qui, sur instruction du wali, se sont déployés sur les lieux afin de porter secours aux familles sinistrées.

Bien que le bilan des incendies, n'ait fait aucune victime parmi les habitants de Sidi Aïssa, les dommages occasionnés au couvert forestier et tout l'écosystème demeurent importants. Par ailleurs, et dans un autre contexte, en rapport sur l'origine de ces feux de forêt qui ont ravagé plusieurs hectares sur les hauteurs de Sidi Aïssa, rien n'a filtré. On ne peut savoir s'il s'agit d'un acte criminel ou d'un sinistre occasionné en raison des fortes températures qu'a vécues, la semaine dernière, la wilaya d'Annaba.