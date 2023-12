Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé, aujourd'hui , une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen des mesures prises par les secteurs concernés pour assurer la disponibilité des produits de base dans les marchés et la stabilité des prix en vue de protéger le pouvoir d'achat des citoyens, indique un communiqué des services du Premier ministre, dont voici la traduction:"Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé, mercredi 27 décembre 2023, une réunion du Gouvernement consacrée, conformément aux orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l'examen des mesures prises par les secteurs concernés pour assurer la disponibilité des produits de base dans les marchés et la stabilité des prix en vue de protéger le pouvoir d'achat des citoyens, et ce, suivant une approche économique participative formulée avec les différents représentants des organisations professionnelles concernées.Le Gouvernement a également examiné les propositions relatives à l'amélioration et à la rationalisation des œuvres universitaires en vue d'améliorer les conditions de résidence des étudiants, de promouvoir les différents services et de rationaliser les efforts de l'Etat en faveur de cette importante catégorie de la société, en application des instructions de Monsieur le président de la République.L'accent a en outre été mis sur la nécessité d'accélérer et d'étendre l'installation gratuite des détecteurs de monoxyde de carbone à tous les foyers pour prévenir les accidents domestiques, à l'origine de plusieurs décès, une opération dont Monsieur le président de la République avait ordonné le lancement lors de la réunion du Conseil des ministres du 24 janvier 2023.Le Gouvernement a enfin passé en revue les efforts déployés et les mesures prises pour prévenir la prolifération de la fièvre aphteuse".