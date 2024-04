En s'adressant à ses militant de la wilaya d' Alger, la secrétaire générale du Parti des travailleurs(PT), Louisa Hanoune, a expliqué, hier, que «le comité central du PT a décidé de participer à l'élection présidentielle anticipée, prévue le 7 septembre prochain, en prenant en compte le contexte international et régional particulièrement agités et comportant des menaces contre les travailleurs et les peuples, notamment contre l' Algérie qui est cernée et ciblée par de tentatives de déstabilisation à ses frontières».

«Comme nous l'avions précisé, cette élection n'est pas et ne sera pas ordinaire qui se déroulera dans des conditions de paix, permettant de poser la question relative à la démocratie, mais elle prendra plutôt un caractère exceptionnel, dépassant de loin l'aspect électoral en raison du contexte international très agité et les défis auxquels nous devront faire face...», a-t-elle encore soutenu. Il s'agit plutôt à travers cette question(élection présidentielle...Ndlr) «de faire face aux atteintes contre la souveraineté et l'unité nationales et d'ériger un rempart pour défendre la continuité et la stabilité de notre nation ainsi que son indépendance». «Le PT pourra-t-il fuir sa responsabilité dans un tel contexte international et régional agités?», s'est interrogée. la pasionaria du PT. Et de se défendre toutefois qu'il s'agit à travers sa décision de prendre part à l'investiture suprême «d'ignorer les problèmes cumulés et hérités des institutions qui restent affectées des restes et séequelles du système du parti unique....». De même,indique-t-elle, il n'était pas question «de renoncer aux revendications des travailleurs à améliorer leur pouvoir d'achat, leurs conditions du travail, à mettre un terme à la précarité de leurs emplois...».

Il ne s'agit encore moins «de faire l'impasse sur l'étouffement dont souffrent différentes catégories sociales d'autant plus que les dernières mesures de rattrapage salarial dans la fonction publique, prises par le gouvernement, s'avèrent suffisantes». Elle prône «la nécessité impérieuse de trouver des solutions aux attentes et aspirations de larges catégories de la société, et ce, sous tous les aspects: économique, social et culturel». Dans la foulée, elle plaide pour le besoin d'immuniser l' Algérie. en prenant en charge toutes les revendications exprimées, des questions qui ne peuvent être dissociées de la conjoncture mondiale marquée par les bouleversements et les crises croissantes». Pour la première responsable du PT, «il faut prémunir le pays contre les chantages extérieurs, en prenant en charge en urgence les questions sociales de larges franges de la société pour assécher le viviers et les sources qui nourrissent la détresse et la décomposition sociale...».

Pour le PT «il s'agit d'amorcer un processus pour une recomposition politique et sociale via une refondation globale qui ouvre la porte de façon irréversible sur un horizon de paix et de prospérité continue...». Par ailleurs, le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), a rencontré, hier, ses militants à Oum El-Bouaghi tandis que le secrétaire général du RND a rencontré ses militants à Tizi-Ouzou.