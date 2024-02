Dans cet entretien, Asma Amel, directrice du développement de l'économie verte au sein de l'Agence nationale des déchets (AND), revient sur la relation entre la gestion des déchets et la question de la lutte contre le changement climatique. Une organisation parfaite des acteurs économiques et une bonne gestion pourraient apporter un plus également au secteur de

l'agriculture sur lequel les autorités publiques misent gros.

L'Expression: Pour commencer, pourriez-vous nous éclairer sur les secteurs producteurs de déchets, qui participent à la production de gaz à effet de serre?

Amel Asma: Le secteur de la gestion des déchets fait partie des quatre qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Les trois autres sont ceux de l'énergie, de l'industrie et des forêts. Tout est lié à la manière dont on gère et de la façon dont on traite les déchets. Dans ce sens, il est évident de noter que l'Algérie en ratifiant l'accord de Paris, s'est engagée à réduire à 7% ses émissions de gaz à effet de serre, à l'horizon 2030 avec ses propres moyens.

Un taux qu'on peut porter à hauteur de 22% si l'on obtient un soutien de la part des pays développés. Sur cette lancée, le secteur des déchets peut participer avec ses activités, à lutter contre le changement climatique. Pour ce faire, il existe un éventail d'activités qui sont déjà réalisées et d'autres projetées. Il y a également le Plan national des déchets (PNC) qui englobe plusieurs activités et plusieurs actions liées au secteur des déchets.

Justement, madame la directrice, et pour ceux qui ne le savent pas, cela concerne également les actions prévues en matière de recyclage et de compostage. Pourriez-vous nous en dire plus et citer des exemples de projets déjà réalisés?

Pour ce qui est des projets réalisés, qui visent la lutte contre le changement climatique, on enregistre la réhabilitation de l'ancienne décharge de Oued Smar, qui, en plus du fait qu'elle est transformée en un immense jardin public, celle-ci dispose actuellement de deux infrastructures pour traiter les biogaz, issus de la dégradation des matières organiques en l'absence d'oxygène; cela concerne essentiellement le méthane, (CH4), et le CO2.

La déchetterie réhabilitée dispose d'équipements dédiées à torcher les gaz à des niveaux et seuils de concentration qui sont permis réglementairement, et dispose d'équipements destinés à la valorisation énergétique des déchets; il s'agit d'une infrastructure qui est la première du genre en Afrique.

En ce qui concerne les actions entreprises dans le cadre de la réalisation du Programme national de gestion des ordures ménagères, il y a eu la programmation de l'éradication de 2 000 décharges sauvages, tout en les transformant en espaces verts. L'ancienne décharge d'El Kerma, qui s'étend sur 85 ha, est l'une des plus grandes en question. Pour favoriser et améliorer la valorisation des déchets, il y a eu la réalisation de plusieurs stations de compostage, notamment les trois dalles de compostage réalisées dans le cadre d'une coopération avec les Belges. Au lieu de l'enfouissement des déchets qui peut provoquer des explosions, il serait donc plus judicieux de favoriser le compostage, lequel est une action permettant de réduire l'impact des gaz à effet de serre, notamment du méthane. On aimerait bien élargir notre travail avec les stations d'épuration de boues, dont on prévoit un énorme gisement à venir et donc à ne pas rater.

Cela est-il lié à fait l'instruction présidentielle portant sur la nécessité d'atteindre l'objectif d'exploitation de 60% des quantités récupérées d'eaux usées afin de faire face au stress hydrique? Faites-vous allusion aux quantités de boues qui devraient être issues à la fin?

Oui, effectivement! C'est pour cela que j'ai dit au sujet des boues qu'il existe un énorme gisement à exploiter. Cependant, je voudrais attirer l'attention sur le fait que toutes les quantités de boue(s) ne peuvent être récupérées afin d'être utilisées pour produire du compost. Tout est lié aux tests des métaux lourds, dont l'existence ne permet pas d'engager ce type de valorisation (faire du compost). C'est la mise en valeur des boues issues des stations dépuration qui peuvent être valorisées et utilisées comme fertilisants, en remplacement des engrais chimiques dans l'agriculture. Je profite de votre question pour souligner que le développement de cette filière permettra de propulser ce secteur, d'autant plus qu'il existe une orientation vers l'exportation, et que les fruits et légumes bio sont très demandés à l'échelle internationale.

Donc, je dirai: développons cette filière et exportons bio.