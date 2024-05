Diversifier les sources de financement de l'investissement, généraliser la numérisation des services,et développer les performances des banques, ont été les maîtres-mots, du ministre des Finances. Laâiz Faïd lors de son intervention, samedi, à l'ouverture des travaux de l'Assemblée générale (AG) de l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers (Abef). Mettant en avant l'importance de valoriser les avancées et les résultats des actions de la réforme bancaire, le ministre des Finances a appelé, samedi à Alger, les banques et les établissements financiers à «proposer des produits bancaires innovants adaptés aux besoins des citoyens».

Il faut dire que dans la configuration économique actuelle, les besoins de la relance économique résident dans la consolidation des réalisations accomplies ces dernières années, à travers des changements profonds de vision, et d'approches pour relever le défi socio-économique. Ces derniers se sont traduits sur le terrain par le biais de recadrages juridiques inédits, à l'image de la promulgation de la nouvellesloi sur l‘investissement, la gestion du foncier économique, l'accès aux canaux bancaires et, notamment la révision des codes bancaire et monétaire. Un travail de longue haleine, qui commence à avoir un ancrage au sein des institutions et des organismes bancaires et financiers, et des impacts visibles sur les résultats des activités commerciales et économiques. D'où l'importance, aujourd'hui, d'appuyer l'émergence de cette nouvelle dynamique, à travers l' instauration d'une réelle culture financière, où les banques deviennent de réels partenaires économiques, aptes à partager les risques de l'investissement, et accompagner les programmes de développement de façon efficace.

C'est dans ce sillage que le ministre a affirmé que «la promotion de la performance du secteur bancaire est une opération qui se poursuit et se concrétise à travers le développement continu des métiers de la banque et du rôle de l'Abef, en focalisant la modernisation des métiers de la banque en Algérie, étant un espace important de concertation entre les acteurs du secteur des finances et des banques». Il y a lieu de souligner dans ce sens, que cette approche a eu le mérite de générer des résultats indiscutables et de franchir des étapes plus que déterminantes dans la concrétisation d'une transition économique efficiente. À l'image de l'ouverture de représentations bancaires à l'étranger, l'ouverture du capital des banques publiques, et la digitalisation des produits et des canaux bancaires.

Un accomplissement stratégique, résultant d'une synergie nouvelle entre les banques, essentiellement axée sur la mise en place de nouveaux paradigmes de gestion et de fonctionnement, favorisant l'émergence d'une concurrence positive. C'est précisément sur ces axes que se construisent les bases d'une nouvelle politique bancaire et financière, où la qualité des produits et la performance des services deviennent des atouts incontournables au développement et à la croissance économique. C'est dans ce sillage que le ministre a tenu à rappeler la nécessité de «mettre le travail de ces comités au diapason des développements en cours dans le monde, tout en renforçant le rôle de la communication interne et externe afin de faire la promotion des sujets importants concernant le citoyen, dont le thème de la culture financière».

En somme, l'amélioration des services et des produits bancaires ne sera que l'interface qui accueillera les citoyens et les opérateurs, pour leur exposer les multiples dispositions de prise en charge de leurs préoccupations. L'objectif profond étant de renforcer les moyens et les processus de concrétisation des grands axes de la réforme bancaire. C'est dans ce sillage que Faïd a tenu à rappeler l'impératif d' «étendre le réseau bancaire pour une couverture totale de l'ensemble du territoire national, en mettant l'accent sur la généralisation de l'utilisation des moyens de paiement électronique, ainsi que de développer les performances des banques nationales à l'étranger et les services de monnaie électronique pour smartphones, compte tenu de l'importance du projet pour faciliter les opérations de paiement et de transfert dans le but de renforcer l'inclusion financière».