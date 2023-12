Le ministre des Finances a inauguré, hier un «Data center» au siège de son département, à Alger. Dans son allocution prononcée à cette occasion, Laâziz Faïd a affirmé que «ce projet de construction du centre de données, réalisé en six mois, s'inscrit dans le cadre de la numérisation du secteur des finances». «L'inauguration de ce centre intervient juste après l'adoption de la loi de finances 2024, qui contient de nombreuses mesures susceptibles de traduire dans la réalité le programme de numérisation...», a-t-il indiqué. Elle intervient également dans le sillage de «la transition numérique, qui nécessite la mise à disposition d'une infrastructure appropriée pour gérer les données de manière sécurisée et efficace». «En effet, l'utilisation de nouvelles technologies pour stocker et traiter les données est l'un des fondements clés de l'efficacité et de la transparence de l'action du gouvernement», a-t-il indiqué. Ce centre a été développé au niveau du ministère des Finances par «des compétences nationales, qui ont développé les différentes applications de cette nouvelle structure numérique», a-t-il souligné. Il constitue, poursuit-il, «un appui stratégique des systèmes d'information pour améliorer le rendement du ministère et concrétiser des décisions urgentes et précises». «Grâce à ce centre, nous pourrons améliorer la sécurité, protéger les données sensibles et améliorer la qualité des services fournis aux citoyens et aux partenaires économiques», a-t-il ajouté. «Cette réalisation vise à soutenir les efforts de contrôle des dépenses publiques, comme il permettra d'intégrer les systèmes d'information existants...», a-t-il affirmé. Cela permettra également, dit-il, «d'établir les principes de bonne gouvernance des finances publiques et d'accroître les recettes par l'élargissement de l'assiette fiscale, ainsi que de renforcer le contrôle des fonds publics et de limiter les pratiques liées à la fraude et de l'évasion fiscale».

Le projet coïncide également avec «la mise en oeuvre du système d'information stratégique du ministère des Finances entre 2024 et 2028, (...) qui contribuera à améliorer le climat des affaires, en rationalisant et en numérisant toutes les transactions liées aux finances publiques et à la protection de l'économie nationale...». Le ministre a évoqué la qualité des équipements de ce nouveau-né, qui sont, souligne-t-il, «conformes aux normes requises en matière de sécurité de l'information et de continuité des services». Ce centre, d'après le ministre, «peut servir de modèle à d'autres secteurs, car il comprend la mise à jour du réseau interne et externe du ministère et la mise en relation de tous les services centraux et externes, à travers tout le territoire national». Notons que ce centre regroupera, pour la première fois, les informations disponibles au niveau des différentes plates-formes numériques relevant des différents services du ministère et des directions générales du secteur, notamment les impôts, les douanes et le Domaine public». Il faut dire que ce nouveau-né vient à point nommé d'autant plus que les entreprises et les institutions expriment un besoin croissant en services numériques et en connectivité à haut débit. Pour rappel, le gouvernement avait déjà annoncé la construction d'un centre de données de classe internationale.