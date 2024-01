Le ministre des Finances, Laaziz Faïd a affirmé, dans son allocution lors de la cérémonie de remise des lettres de missions, organisée au siège du ministère en présence des directeurs généraux et des chefs des services centraux, la grande importance que revêt l’événement de remise officielle des lettres de missions, car constituant « une étape importante dans la réalisation du processus stratégique visant à renforcer la performance des différents services ministériels. Ces dernières renferment des détails sur les missions fixées pour chacune des structures du ministère des Finances, appuyées par des contrats d’objectifs et de performance (COP) ». Une étape qui intervient dans une conjoncture de restructuration et de modernisation du secteur des finances, et vise à mettre en place des bases solides de concrétisation des directives et des orientations adoptées. D’ou l’importance de la remise des lettres de mission, qui se présente comme un aiguillage incontournable pour définir les priorités, fixer les objectifs, et déterminer les moyens et la stratégie adéquate pour leur concrétisation. À ce titre, cette action vise à établir des données fiables afin d’évaluer les taux d’avancement des chantiers lancés dans le cadre de la réforme et leur impact sur leurs retombées sur la restructuration du secteur, l’objectif étant de mettre en œuvre des paradigmes de suivi de réalisation des différentes tâches ministérielles. Il faut dire que l’importance de cette organisation contribuera à l’émergence d’une synergie nouvelle entre les différents services, essentiellement axée sur l’amélioration des prestations et des produits du système financier. C’est dans ce sens que les lettres de missions jouent un rôle central dans le développement et la modernisation de la méthode, en vue de son adaptation aux axes fondamentaux du Plan d’action du gouvernement. Dans ce sillage, le ministre a tenu à souligner que « cette rencontre affirme l’attachement à la performance, mais aussi la volonté de tisser un lien étroit entre la vision du gouvernement, les objectifs ministériels et les mesures d’application en vigueur au sein du ministère des Finances ». Des défis qui s’imposent, tenant compte des grands changements survenus ces dernières années, en matière de gestion et de développement économique. Les avancées enregistrées nécessitent d’être soutenues par une assise financière forte et fiable. Les enjeux qui en découlent sont déterminants pour la réussite de la transition économique. Ils s’articulent autour de la relance des secteurs stratégiques, et la diversification de l’économie nationale, et réclament des supports bancaires et financiers à hauteur des objectais fixés. Autrement dit, les premiers résultats de la nouvelle politique économique sont dans le besoin d’une valorisation à travers une capitalisation qui tend à impacter les indicateurs macroéconomiques. C’est sur cette lancée, que l’importance d’un système financier performant mesure son ancrage dans la réalisation des programmes de développement. Dans ce sens, , Faïd a affirmé que « la cérémonie de remise des lettres de missions traduit l’action commune et la cohésion nécessaires pour la concrétisation des objectifs communs à travers la conjugaison des efforts, en vue de construire un avenir financier et économique fort et prospère ».