Le chantier de la numérisation et de la statistique bat son plein.

Le chef de l'État en a fait une priorité. Une condition sine qua non qui doit propulser l'économie nationale vers la modernité.

La puissance économique d'un État était sous-tendue de chiffres et de statistiques précis et réels, loin des données approximatives, avait déclaré, le 28 février dernier, le président de la République.

Un message que le grand argentier du pays a fait parvenir aux responsables de l'Office national des statistiques concernés au premier chef par cette «révolution». Objectif fixé: l'amélioration de la qualité des données de l'Office national des statistiques, tout en assurant leur conformité aux normes internationales. Laâziz Faid a notamment appelé à «l'amélioration de la qualité des données, à travers l'activation des outils de travail statistique pour développer les opérations et les méthodes statistiques en vue de garantir la fiabilité des données produites, tout en assurant l'application des normes internationales en termes d'élaboration des statistiques», lors d'une visite qu'il a effectuée, jeudi dernier, au siège de l'ONS, en présence des directeurs généraux du ministère des Finances et du DG de l'Office.

Le successeur de Brahim Djamel Kassali, a également souligné la nécessité de «développer l'infrastructure, de codifier les opérations pour garantir un environnement de travail propice, et d'améliorer les opérations internes afin d'atteindre un maximum d'efficacité et de précision dans la production de données».

Le président de la République s'est solennellement engagé à mettre le holà à l'ère de l'approximation et des statistiques imprécises. Le ton est ferme.

La numérisation deviendra «une réalité, par la volonté ou par la force des choses», a tonné Abdelmadjid Tebboune. Un coup de gueule justifié sachant les ravages provoqués par l'absence de statistiques fiables, particulièrement. Ce qui a donné une image pitoyable de la gestion des affaires du pays, de son coeur névralgique: son économie. Cela a offert toute la latitude à tous les errements, ouvert la voie à la spéculation, à l'élaboration de scénarios du chaos qu'on n'a eu de cesse de lui prédire. Des correctifs s'imposaient, d'autant plus qu'une ère nouvelle devait s'ouvrir pour instaurer un nouveau modèle de croissance, rompre avec les pratiques du passé, lever l'«omerta» sur les chiffres réels qui doivent renseigner sur l'état véritable de la situation économique du pays.

Le retour de l'Office des statistiques dans le giron du secteur des finances devenait impératif pour mener à bon port cette opération.

Une mesure capitale pour le secteur, l'Office national des statistiques «étant un organe central de production et de publication de données statistiques exactes», a souligné le ministre des Finances qui a été à l'écoute des préoccupations des employés et des cadres de l'ONS, saluant, à cet effet, «les efforts consentis pour assurer un travail professionnel et de qualité», tout en soulignant l'importance de former et de motiver la ressource humaine pour réaliser les objectifs escomptés.

Le cap a été fixé par le président de la République. «Le numérique et la prospective sont deux facteurs essentiels pour sortir de la sphère des statistiques approximatives qui n'aident nullement à asseoir une économie forte et moderne, ni à assurer la transparence des transactions économiques», avait souligné Abdelmadjid Tebboune, lors d'une réunion du Conseil des ministres tenue, le 3 mai 2020, par visioconférence, précisant que les statistiques approximatives constituaient un véritable obstacle au développement économique. Faid maintient le cap et accélère la cadence...