Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a exprimé, hier, à l’occasion de la remise des diplômes de la 52e promotion de l’École nationale d’administration, la vision stratégique du chef de l’État qui consiste à s’appuyer exclusivement sur la ressource humaine nationale pour donner un souffle à la République, notamment dans le volet économique. Cette nouvelle promotion qui porte le nom du défunt colonel Youssef Al-Khatib, viendra consolider le choix du président Tebboune qui «a incarné le choix stratégique d’accélérer la transformation économique nationale». Les sortants de l’ENA qui intégreront l’administration devront donc avoir une approche plus économique que strictement administrative. Les futurs secrétaires généraux d’APS, de chefs de daïra et walis auront la mission de faire évoluer les mentalités au sein de l’administration. Le Premier ministre mesure certainement la délicatesse de la mission, mais retient dans son discours la nécessité pour le pays de s’appuyer «sur les talents de son peuple et son capital humain, aujourd’hui, demain et toujours». Les profils de managers que recherche désormais l’administration publique «doivent être renforcés, développés et valorisés dans un cadre ambitieux», a insisté le Premier ministre. L’objectif de la démarche est de réaliser mieux et plus vite, afin de rendre visible le progrès économique, social et humain de l’Algérie.

Larbaoui a appelé les nouveaux diplômés à «faire preuve de persévérance et de maîtrise dans leur travail quotidien pour être un salarié modèle, imprégné des valeurs de travail, d’intégrité et de sincérité». Il a mis en avant l’exigence pour chaque diplômé de l’ENA de percevoir la réalité du moment, à savoir «se rendre compte que le monde est devenu un vaste village planétaire, dans lequel les acteurs internationaux rivalisent férocement, à la recherche d’intérêts et d’influence». Le tableau ainsi décrit, le Premier ministre a souligné l’urgence pour les élites en herbe de «tenir compte du fait que les métiers ont considérablement évolué dans leurs pratiques et leurs outils». Un fait central dans le management moderne. Et ces nouvelles réalités découlent «des exigences imposées par la révolution numérique», poursuit-il, en relevant que les administrations sont désormais «plus ouvertes et plus efficaces». Il est exigé des administrateurs l’amélioration de leurs rapports aux administrés. Lesquels sont, aux dires du président de la République l’alpha et l’omega de la nouvelle Algérie.

?Cela a conduit Nadir Larbaoui à souligner la forte volonté du président Tebboune de «mettre pleinement en œuvre l’ambitieux projet qui vise à réaliser une réforme globale de l’État». Un chantier colossal, mais qu’il faut absolument mener à son terme si l’Algérie veut se débarrasser de la bureaucratie et de la corruption. Toutes les institutions sont concernées et le volet le plus important de la réforme concerne précisément les ressources humaines, en particulier la catégorie des jeunes fonctionnaires. Nadir Larbaoui n’est pas allé par quatre chemins pour faire passer le message aux lauréats. «Les décisions importantes prises par le président de la République, en vue d’améliorer les conditions professionnelles et sociales des agents publics», sont autant de points essentiels de la réforme. Il en veut pour preuve la consolidation «de la justice fiscale, en valorisant les salaires et en révisant les statuts particuliers et les systèmes de rémunération pour de larges segments d’employés publics».

Le Premier ministre a évoqué ces décisions présidentielles, tout en soulignant la nécessaire adaptation «aux exigences du monde numérique et en adoptant un esprit d’innovation». Il a enfin exhorté les diplômés «à ne pas s’enfermer dans les tours d’ivoire des administrations centrales». Il a encouragé la 52e promotion de l’ENA d’améliorer la «communication continue avec les citoyens, la société civile et les institutions». Pour le Premier ministre, «la vie quotidienne est le critère décisif pour mesurer le changement, la performance».