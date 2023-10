L’Algérie a condamné, "dans les termes les plus forts", l’attaque terroriste perpétrée contre un détachement des forces de l’armée nigérienne à Tabatol, qui a causé une dizaine de morts et de blessés, indique, jeudi, un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger."En ces pénibles circonstances, l’Algérie présente ses sincères condoléances aux familles des victimes, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Elle réitère, à cette occasion, sa pleine solidarité avec la République du Niger et le peuple nigérien et exprime son attachement à la préservation de la paix et la stabilité de ce pays frère et voisin", ajoute la même source.A ce titre, l'Algérie appelle l’ensemble de la communauté internationale à "renforcer la coopération et la coordination régionales et internationales pour lutter contre ce fléau qui entrave la réalisation de la paix et du développement dans la région du Sahel et dans le continent africain", conclut le communiqué du ministère.