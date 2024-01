Le représentant officiel de la marque automobile transalpine, Fiat, en Algérie, entend défendre son pré carré contre les usurpateurs d’identité de tous poils. En effet, et alors que nous mettons sous presse, nombreuses sont les sources à reprendre un communiqué virulent de la société automobile, où, des mises en garde sont clairement signifiées aux contrevenants à la déontologie commerciale et de communication. Il y est notamment question d’ester en justice les auteurs de ces dépassements et que le document qualifie de « parties non autorisées ».

La société Fiat renvoie particulièrement à son statut de représentant exclusif de la marque sur le sol algérien, tout en mettant en garde contre toute utilisation non autorisée de ses actifs et en rappelant son droit de recourir à la justice en cas de non-conformité. En tant qu’entité actionnariale, « Fiat Algérie » occupe une position unique en tant que représentant exclusif de la marque Fiat sur le territoire algérien. Cette exclusivité s’étend aux annonces, offres publiques, ainsi qu’à la coordination d’évènements de toute nature. L’utilisation des actifs de la marque, y compris le nom, le logo et toute mention de la marque « Fiat » sur divers supports, nécessite une autorisation explicite de « Fiat Algérie SPA ». Est-il indiqué. Est en outre mentionné le fait que l’utilisation des actifs de la marque est soumise à une autorisation expresse de «Fiat ». Cette autorisation doit être obtenue par le biais d’une déclaration de la part de « Fiat Algérie SPA ». Est-il expliqué. Cela s’applique lors de l’utilisation du nom, du logo de la marque, de la mention de la marque « Fiat » sur tous types de supports audiovisuels, numériques ou autres, ainsi que lors de la promotion des véhicules commercialisés par « Fiat Algérie ». De plus, toute diffusion de logos, silhouettes, dessins, images, vidéos, ou photos de véhicules à des fins publicitaires ou promotionnelles, ou dans le cadre de compétitions, de tirages au sort, de concours, ou autres, nécessite une autorisation préalable de la marque « Fiat». Somme par ailleurs le représentant exclusif de la marque italienne et qui a au préalable rappelé sa ferme volonté de protéger ses droits de propriété intellectuelle et à dissuader toute tentative d’usurpation de l’identité de la marque. Elle affirme finalement sa détermination à faire respecter ses droits et à prendre des mesures légales si nécessaire, et met en avant son engagement pour la préservation de l’intégrité de sa marque emblématique. De source proche du dossier automobile, l’on apprend que Fiat Algérie est exaspéré par l’utilisation d’opérateurs et autres entreprises du logo Fiat à des fins commerciales et publicitaires, et ce sur le petit écran et les réseaux sociaux, sans pour autant être liés par un contrat à la maison mère Fiat Algérie.

Le logo Fiat est une propriété intellectuelle revenant de droit à la marque et à Stellantis.

La montée au créneau du représentant officiel de la marque transalpine sonne comme un avertissement à toutes entités, dont certains électrons libres, qui seraient tentés par l’aventure…