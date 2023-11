Le secteur des banques algériennes connaît, depuis peu, des transformations importantes dans le sens d'une meilleure contribution et accompagnement de l'économie nationale, a priori. Dans ce sens, les déclarations du ministre des Finances, Laâziz Faïd en marge de la journée de sensibilisation sur l'inclusion financière, ont remis au goût du jour les efforts de l'Algérie quant à l'intégration économique et financière du continent africain.

Faïd a annoncé que les deux banques algériennes, récemment installées en Mauritanie et au Sénégal sont entrées officiellement en activité, mardi écoulé. «Elles ont commencé, aujourd'hui mardi, à offrir leurs services aux clients», a-t-il déclaré. Il s'agit de l' «Algerian Union Bank», qui est domiciliée dans la capitale mauritanienne, Nouakchott et la Banque algéro-sénégalaise «Banque algérienne du Sénégal» qui est implantée à Dakar.

Le ministre des Finances a également annoncé que la banque algérienne implantée à Paris en France, devra être opérationnelle dans les prochains mois, a-t-il fait remarquer. Faïd a également indiqué qu'à l'instar des deux banques algériennes en Mauritanie et au Sénégal, une troisième banque algérienne sera inaugurée à Abidjan (Côte d'Ivoire) avant fin 2023. Pour rappel, le ministre des Finances avait supervisé, en septembre dernier, le lancement de ces banques dans ces deux pays africains. Pour les opérateurs économiques, l'ouverture de ces banques dans ces pays africains devra offrir l'accompagnement nécessaire aux hommes d'affaires algériens, en vue de booster les échanges commerciaux et économiques et accroître les chiffres d'affaires des entreprises algériennes. Il a également fait état d'un lancement imminent d'un nouveau système d'information des services des douanes algériennes, qui permettra une meilleure gestion des données et informations relatives au commerce extérieur et une fluidité des transactions. Ce nouveau système devra également consacrer davantage de transparence au niveau des opérations d'import et d'export et permettra de développer des mécanismes supplémentaires de lutte contre la fraude et la contrebande. Le ministre des finances a confié que le système qui a été élaboré au début de l'année en cours, a fait l'objet de tests récurrents et devra être opérationnel dans les tout prochains jours. Ces annonces du grand'argentier du pays coïncident avec une série de performances enregistrées par le secteur financier et bancaire algérien, notamment pour ce qui est des classements au niveau du continent. En effet, sur fond de performances multiples, cinq banques algériennes ont été classées parmi les meilleures banques d'Afrique, déclassant des banques prestigieuses de renommée sur le continent. Aussi, le secteur s'apprête à lancer de nouvelles réalisations qui viennent renforcer l'inclusion numérique et consacrer le tout-digital dans ce secteur névralgique autant pour l'économie natio nale que pour la prospérité des ménages. À ce propos, il est important de souligner la mise en service, à partir d'avril 2024, d'une plateforme électronique visant à diffuser les concepts bancaires et financiers auprès d'un large public. Une réalisation qui fait partie d'un Plan national de culture financière, lancé en septembre dernier, et devant être poursuivi tout au long de l'année prochaine.

La plateforme prodiguera des informations ciblées incluant les concepts financiers et d'assurance, notamment le contrôle budgétaire, l'épargne, la gestion des comptes courants, les moyens de paiement électronique, les assurances, la protection des utilisateurs des services financiers, ainsi que la finance islamique. Les réformes engagées, depuis peu, au sein du secteur des finances semblent commencer à donner ses premiers fruits, avec ces performances ascendantes des différentes institutions et organismes du secteur.