Dans le but de valoriser les premiers résultats de la nouvelle politique économique, notamment dans le domaine des exportations hors hydrocarbures, les pouvoirs publics s’attèlLent à porter cette activité à une étape supérieure. C’est dans cette optique que le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni a mis l’accent, mardi à Alger, lors d’ un atelier de travail sur les procédures bancaires, douanières et fiscales relatives à l’exportation, en présence du ministre des Finances, Laâziz Faïd, sur la nécessité d’ « adopter une approche participative reposant sur la concertation entre les pouvoirs publics et les opérateurs économiques, en vue de promouvoir les exportations hors hydrocarbures ».Une orientation qui vise à asseoir de nouvelles bases d’échange et de coopération avec les operateurs, afin de leur apporter une meilleure prise en charge de leurs préoccupations, et établir des plans de développement basés sur une vision commune. L’objectif étant d’optimiser les conditions et les processus d’exportations, pour atteindre de meilleurs rendements. Dans ce sillage, . Zitouni a jugé impératif de « lever les contraintes et d’unifier la vision entre les pouvoirs publics et les opérateurs économiques, en vue de développer, diversifier, et augmenter le volume des exportations hors hydrocarbures pour pouvoir adhérer aux chaînes des valeurs mondiales ». Des objectifs plus que réalisables, notamment après la promulgation de la novelle loi sur l’investissement, les réformes bancaires et financières, la facilitation de l’accès au foncier économique, les actions de numérisation. Autant dire que tous les ingrédients sont réunis pour hisser le secteur des exportations hors hydrocarbures au rang d’acteur incontournable de la relance économique. À cela s’ajoutent les effets d’une nouvelle dynamique de déploiement et d’ouverture sur les marchés internationaux, qui ne manquera pas d’avoir des répercussions hautement positives sur le développement de cette activité. C’est ce qui renseigne, en outre, sur la nécessité d’une synergie forte entre les différents acteurs de la scène économique et financière qui se veut selon .Zitouni « une preuve de la forte volonté politique vers le changement, à travers une méthodologie participative et de concertation avec tous les acteurs dans le domaine de l’exportation, voire de la production, dans l’objectif de sortir avec des solutions pratiques aux difficultés et lever les obstacles, quelles que soient leur nature, devant les exportateurs ». Il y a lieu de convenir que ce travail de fond, visant à mettre en place des mécanismes de facilitation et de soutien aux secteurs des exportations hors hydrocarbures commence à avoir des effets probants sur le terrain, à travers un ancrage grandissant des nouvelles dispositions juridiques et des effets des premières actions de modernisation et de numérisation. Ce qui explique l’aboutissement aux résultats enregistrés. Dans cet ordre d’idées , le ministre des Finances a mis en exergue « l’importance des mesures de facilitation mises en place par le secteur des Finances dans les domaines, douanier et fiscal pour soutenir et garantir la fluidité de l’opération d’exportation ».précisant que « le rôle du couloir vert au niveau des points frontaliers, destiné à faciliter l’exportation des produits agricoles et des produits périssables, en allégeant les mesures de contrôle douanier, affirmant que le traitement des produits exportés se fait en 48 heures.