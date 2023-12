Le débat sur les risques inhérents à l'usage des produit chimiques n'est pas nouveau. De même que sur les dispositions de protection qu'il faut prendre pour éviter des catastrophes. Il a été relancé par la Caisse nationale des assurances sociales (Cnas) de la wilaya d'Annaba. «La prévention des risques liés à l'utilisation des produits chimiques» était la thématique de ces journées, dont l'objectif essentiel était la sensibilisation en milieu professionnel sur les dangers de l'utilisation des produits chimiques. Des risques qui ont fait l'objet d'importantes communications, présentées par des représentants de divers secteurs de l'industrie et de la pétrochimie, Sider El Hadjar, Fertial et Naftal entre autres. En plus du secteur de la médecine et de l'inspection du travail la protection civile. Etaient également présents à cet évènement, des représentants de la sécurité sociale et de l'Institut national de la prévention des risques professionnels, entre autres. Si les trois jours étaient dédiés à la sensibilisation sur la protection en milieu de travail, dont l'exposition organisée au siège de la Cnas d'Annaba, ont mis en relief les différents équipements de protection, la troisième journée était une opportunité de donner un aperçu sur les risques majeurs que peuvent avoir les produits chimiques dans le milieu du travail. Dans ce contexte, les intervenants se sont diversifiés selon les secteurs. Les uns ont axé leurs interventions sur la cartographie des risques liés aux gaz toxiques, comme l'ammoniac, d'autres ont appelé a d'établissement d'un inventaire exhaustif des produits chimiques, afin de lutter efficacement contre les différents dangers liés à l'utilisation de tous produits toxiques. Entre les uns et les autres, il y a ceux qui ont présenté les nouveaux pictogrammes élaborés et leur harmonisation. Outre cela, l'accent a été mis sur l'identification des dangers des produits chimiques, les précautions à observer lors de leur utilisation en se conformant aux consignes de sécurité. D'autres partenaires du domaine de la protection contre les risques d'utilisation des produits chimiques en milieu de travail, ont appelé à la mise en place d'une politique de sensibilisation sur les risques chimiques en milieu de travail. Au terme de leurs communications, les intervenants ont rappelé que les risques chimiques peuvent intervenir à n'importe quel moment, d'où l'importance d'adoption des mesures d'hygiène et de sécurité au sein des divers établissements surtout les entreprises industrielles. Au-delà, les dispositions de protection et de sécurité doivent être identifiés et portés à la connaissance des utilisateurs de produits chimiques, notamment les travailleurs, à travers un étiquetage approprié pour chaque produit. En conclusion, la profondeur de la question de la sécurité et de la santé au travail n'a pas créé de divergences entre les participants et les organisateurs de cette journée d'étude. Comme souligné par Abdelghani Ould Ameur, directeur de l'agence Cnas d'Annaba qui a estimé que si les produits chimiques font l'objet d'un bon usage ils seront utiles et bénéfiques, mais une mauvaise utilisation sera un danger et exposera son utilisateur aux risques en découlant. En outre, le directeur de la Cnas d'Annaba a énuméré les objectifs escomptés par l'organisation de cette manifestation de sensibilisation.

L'évènement consiste à établir une culture de prévention des risques chimiques en milieu de travail et de sensibiliser les employeurs aux procédures et aux mesures à prendre en cas d'incident, tout en informant sur la législation en matière de prévention, et son application. Pour rappel, ces journées portes ouvertes, organisées du 10 au 20 décembre courant, s'inscrivent dans le cadre d'une campagne nationale lancée par la direction générale de la caisse nationale des assurances sociales (Cnas).