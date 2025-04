La classe politique nationale vient de se démarquer par une attitude qualitative sur le plan politique. Elle a réussi à peaufiner une déclaration finale conjointe lors de la conférence des parlementaires algériens en soutien à la cause et au peuple palestiniens.

Cette initiative vient de montrer que les partis politiques peuvent s’entendre sur des questions essentielles qui rassemblent les Algériens.

La question palestinienne est l’une des questions qui constituent la trame de fond de l’unité du peuple algérien dont le consensus ne souffre d’aucun soupçon.

Ainsi, les partis de la majorité parlementaire et d’autres blocs politiques se sont réunis dans le cadre d’une conférence parlementaire afin de dénoncer l’interminable génocide perpétré par l’entité sioniste contre le peuple palestinien à Gaza.

La cause palestinienne vient de réunir l’ensemble des partis constituant la mosaïque politique de la scène nationale. Les députés et des sénateurs de toutes tendances confondues ont eu à exprimer leur solidarité inconditionnelle à l’égard du peuple palestinien et en saluant les positions et les décisions honorables de l’État algérien en la matière.

Le Front de Llibération nationale (FLN), le Rassemblent national et démocratique (RND), le Front El-Mostakbel, le Mouvement El-Binaa et les autres blocs constituant les partis de l’opposition et à leur tête le Mouvement de la société pour la paix (MSP), ont déclaré solidairement ::« Nous, députés du Parlement algérien, des deux chambres, l’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation, et représentants du peuple des différents blocs politiques, réunis dans le cadre de la Conférence des parlementaires algériens de soutien à la cause et au peuple palestiniens, exprimons notre soutien collectif, constant et inconditionnel au peuple palestinien frère dans sa lutte légitime contre l’occupation sioniste brutale », et d’ajouter « notre prise de position symbolique aujourd’hui et nos interventions unifiées à cette conférence expriment notre engagement politique, moral et humanitaire durable envers la cause palestinienne et renouvellent le soutien populaire et officiel indéfectible et sans compromis de l’Algérie à la Palestine, à son peuple, à sa terre et à ses lieux saints », lit-on dans la déclaration finale conjointe de la conférence parlementaire algériens. Cette déclaration conjointe signée par la majorité des représentants du Parlement algérien à travers ses deux chambres vient démontrer une espèce d’entente et de consensus qui se dégagent au sein de la classe politique nationale.

Il s’agit d’un développement politique notable qui renseigne sur la maturité de la classe politique et son évolution remarquable vers une nouvelle dynamique faite d’union et de rassemblement patriotiques.

La déclaration finale conjointe a renouvelé « le soutien indéfectible et inconditionnel de l’Algérie au peuple palestinien dans sa juste lutte nationale pour libérer sa terre et établir son État indépendant avec Jérusalem pour capitale », souligne-t-on.

Les parlementaires des deux chambres ont condamné les crimes de génocide, de siège, de famine, de meurtre et de déplacement commis par l’occupation sioniste contre les civils dans la bande de Ghaza, qui constituent des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité au regard du droit international.

Les participants à la conférence des parlementaires algériens en soutien à la cause et au peuple palestiniens, ont plaidé pour une adhésion massive et efficace des Parlements arabes, islamiques et internationaux afin de « prendre des mesures urgentes et unifiées pour faire pression sur les gouvernements et les organisations internationales afin qu’ils mettent fin à l’agression, lèvent le siège, ouvrent les points de passage, assurent l’acheminement de l’aide humanitaire et poursuivent les dirigeants de l’occupation devant les tribunaux internationaux, conformément aux décisions de la Cour internationale de justice », souligne la déclaration finale.