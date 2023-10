Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a affirmé, aujourd’hui à Alger, que l'agression sioniste contre le peuple palestinien avait franchi toutes les lignes rouges, en violation flagrante des droits de l'Homme, réitérant la position de l'Algérie, peuple et gouvernement, en faveur des Palestiniens. Lors d'une plénière consacrée au débat da la Déclaration de politique générale du gouvernement, en présence du Premier ministre, Aïmene Benabderrahamane, et des membres du gouvernement, une minute de silence a été observée à la mémoire des martyrs palestiniens.A cette occasion, Goudjil a dénoncé les massacres commis contre le peuple palestinien ces dernières 24 heures, soulignant que « l'agression sioniste contre les Palestiniens a franchi toutes les lignes rouges, en violation flagrante des droits de l'Homme ». Le président de la chambre haute du Parlement a fustigé, à ce propos, « les positions des pays toujours enclins à dénigrer l'Algérie concernant les droits de l'Homme mais qui restent silencieux face aux ignobles massacres perpétrés par l'entité sioniste contre les civils à Ghaza », réaffirmant « la position de l'Algérie, gouvernement et peuple, en faveur du peuple palestinien ».« Nous les soutenons dans leur épreuve et nul n'ignore la position de l'Algérie, gouvernement et peuple, en faveur du peuple palestinien », a-t-il déclaré, mettant en avant le message fort des marches prévues jeudi à travers tout le territoire national en soutien au peuple palestinien.