Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a reçu, hier, l’ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romatet, qui lui a rendu une visite de courtoisie, indique un communiqué de la chambre haute du Parlement.

Lors de cette rencontre, Salah Goudjil a affirmé «l’importance d’œuvrer de concert pour le renforcement des relations bilatérales algéro-françaises dans différents domaines, notamment en ce qui concerne la dimension humaine», soulignant, dans ce sens, «l’impératif de traiter le dossier de la circulation des personnes et d’accorder l’intérêt nécessaire aux questions historique et mémorielle», précise le communiqué.

Mettant en avant «le rôle axial des relations parlementaires bilatérales dans l’accompagnement de la coordination et de la coopération entre les gouvernements des deux pays», Salah Goudjil a évoqué «les résidus du colonialisme activant à travers des tribunes médiatiques, associatives et politiques en France, et qui cherchent constamment à entraver tout rapprochement entre l’Algérie et la France».

De son côté, Stéphane Romatet a exprimé «sa volonté d’œuvrer en faveur de perspectives plus larges pour des relations franco-algériennes qui profiteraient aux deux peuples et aux deux pays, et ce, par le renforcement et l’activation des mécanismes de coopération bilatérale, conformément aux orientations et aux visions des dirigeants des deux pays, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et le président français, Emmanuel Macron», ajoute la même source.

La rencontre a permis au président du Conseil de la nation de «réitérer les positions constantes de l’Algérie à l’égard de plusieurs questions régionales et internationales, à leur tête le soutien au droit des peuples à l’autodétermination et le plaidoyer en faveur d’un monde plus juste dans le cadre de la légalité internationale», en insistant sur «l’arrêt de l’agression criminelle menée par l’occupation israélienne contre la bande de Ghaza et les territoires palestiniens occupés».