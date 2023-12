Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a salué, hier, les réalisations accomplies depuis l'investiture de Abdelmadjid Tebboune, président de la République et sa prestation de serment, il y a quatre ans. «Quatre années sont passées depuis l'investiture de Abdelmadjid Tebboune, président de la République et l'amorce d'un nouveau processus... Nous célébrons l'anniversaire de la prestation de serment qui s'est cristallisé dans une nouvelle Algérie, novembriste et souveraine, mais aussi à travers une relance économique et des réformes profondes couronnées par des réalisations qui fussent inespérées», a écrit Salah Goudjil dans une publication. Par ailleurs, le président du Conseil de la nation, a signé, hier, au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le registre de condoléances ouvert à l'ambassade du Koweït à Alger suite au décès de Cheikh Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah. «C'est avec une immense tristesse que l'Algérie, direction et peuple, a appris le décès de son altesse Cheikh Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, émir de l'Etat du Koweït frère, paix à son âme», a écrit M. Goudjil sur le registre de condoléances, ajoutant que sa disparition était «une perte pour le Koweït mais aussi pour la nation arabo-musulmane». «Le regretté a emprunté la même voie que ses prédécesseurs pour asseoir les fondements de la solidarité entre les peuples arabes et musulmans en ne ménageant aucun effort pour faire entendre la voix de la modération et de la sagesse dans une région en proie aux conflits», a souligné le président du Conseil de la nation.

M. Goudjil a évoqué «les bons offices du défunt pour concilier les frères à de nombreuses occasions», en sus du «soutien du Koweït, sous son règne, au peuple palestinien, faisant de lui un fervent défenseur de ce peuple opprimé dont la terre a été spoliée».

«En cette douloureuse épreuve pour le peuple koweïtien frère, je présente à la noble famille princière et au peuple koweïtien frère, au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, mes sincères condoléances, les assurant de ma profonde compassion et priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis et de prêter patience et réconfort aux siens», a conclu M. Goudjil.