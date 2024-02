Chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a signé, jeudi au siège de l'ambassade de Namibie à Alger, le registre de condoléances suite au décès du président namibien Hage Geingob."C'est avec une profonde affliction que nous avons appris la nouvelle du décès de l'ami de l'Algérie, Son Excellence M. Hage Geingob, président de la République de Namibie, le 4 février, des suites d'une longue maladie", écrit Goudjil sur le registre de condoléances."En cette douloureuse épreuve, je tiens à vous adresser, au nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, du peuple algérien et en mon nom personnel, les condoléances les plus attristées, et les sentiments de compassion et de sympathie les plus sincères", ajoute le président du Conseil de la nation."Nous partageons, également, l'immense tristesse de la famille du défunt et de tout le peuple namibien, espérant qu'ils trouveront dans nos condoléances force et courage pour surmonter cette épreuve", enchaine-t-il."La République de Namibie et toute l'Afrique, ont perdu, avec le décès du regretté, un symbole de lutte contre le colonialisme et l'apartheid et un homme d'Etat qui a voué sa vie au service de son pays avec dévouement pour réaliser les aspirations de son peuple, au développement et à une vie digne"."Alors que nous faisons nos adieux à notre regretté aujourd'hui, sa mémoire restera gravée dans l'esprit de tous les épris de liberté de par le monde, en vue de poursuivre la lutte et la défense des causes justes sur le continent et à travers le monde", a-t-il écrit."Tout en renouvelant nos sincères condoléances et notre profonde sympathie, nous souhaitons à votre pays frère progrès et prospérité", a conclu Goudjil.