À l'instar de toutes les villes d'Algérie, Tizi Ouzou a connu, avant-hier jeudi, une grande marche de soutien au peuple palestinien qui fait face à l'une des pires entreprises d'extermination de l'histoire de l'humanité. Dès les premières heures de la matinée, les plus importantes avenues de la ville des Genêts commençaient déjà à se remplir. Des jeunes, des adultes et des vieux, hommes et femmes, affluaient de toutes les communes pour crier leur colère de cette injustice qui se déroule devant les yeux du monde «civilisé». Des atrocités que les citoyens de la wilaya de Tizi-Ouzou venaient ainsi dénoncer tout en exprimant leur compassion et leur solidarité sans faille avec les citoyens meurtris de la bande de Gaza qui sont en train de subir les affres des bombardements de l'artillerie israélienne.

En effet, le point de chute de tous les marcheurs était fixé au centre-ville, non loin de l'ancienne mairie, actuel musée du Moudjahid de la ville de Tizi Ouzou. Des milliers de personnes arrivaient de toutes les communes. Munis de pancartes, les marcheurs commençaient à se rassembler dès les premières heures de la matinée. Ce qui annonçait déjà une grande marche.

Les prévisions étaient justes. Des milliers de marcheurs ont entamé leur périple en scandant des appels à l'arrêt immédiat des bombardements des populations de la bande de Gaza. Des bombardements qui visent, sans aucune distinction, les civils.

La cruauté a atteint le stade innommable en voyant des hôpitaux visés délibérément faisant des centaines de morts.

La boucherie commise à l'hôpital de Mouamadani à Gaza restera à jamais dans les annales de la déchéance d'une partie de l'humanité.

À rappeler, par ailleurs, que la marche organisée dans la ville de Tizi Ouzou, jeudi, a vu la participation d'un dense tissu du mouvement associatif, du Croissant- Rouge algérien (CRA) ainsi qu les militants des partis politiques et les représentants des pouvoirs publics. Des carrés formés et organisés ont sillonné l'avenue principale de la ville des Genêts dénonçant les crimes contre l'humanité commis par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Une entreprise de destruction et d'extermination qui dure depuis le 7 du mois d'octobre en cours et qui est hélas soutenue par les pays occidentaux qui ne cessent de louer les vertus de l'humanisme et du droit à la liberté. Les marcheurs se sont dispersés après une marche où ils ont crié leur colère face à un monde qui observe un silence complice de l'entreprise d'extermination commise par Israël.

Enfin, il y a lieu de noter que toutes les activités artistiques, culturelles et sportives sont actuellement annulées. C'était le cas, ce jeudi, de la cérémonie de remise du prix du concours Rabah Aïssat du «village le plus propre» qui devait se dérouler au niveau de la grande salle de la Maison de la culture Mouloud Mammeri de la ville de Tizi Ouzou.