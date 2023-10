Agissant en étroite collaboration avec les corps de la sûreté nationale, les agents des douanes algériennes, activant au niveau de l’aéroport international Houari-Boumediene, ont saisi d’importantes quantités de marchandises que des voyageurs tentaient de faire passer, illégalement, sur le territoire national, a indiqué, hier, un communiqué de la direction générale des douanes (DGD). Ainsi, dans le cadre des efforts inlassables menés, sur le terrain, par les services opérationnels douaniers, la brigade de contrôle des voyageurs, relevant des services de l’inspection divisionnaire des douanes à l’aéroport international Houari Boumediene-passagers », sur le territoire de compétence de la Direction régionale des douanes d’Alger - extérieur, est parvenue, lors d’un contrôle des vols internationaux de diverses provenances, en coordination avec les services de sécurité, à saisir d’importantes quantités de marchandises que des voyageurs indélicats tentaient d’introcuire, illégalement, sur le territoire national », précise le communiqué de la DGD. Il s’agit de 724 smartphones, 152 tablettes électroniques, 85 cartouches de cigarettes, 23 boîtes de tabacs à chiquer, 537 montres de différentes marques et types, 419 paires de lunettes de soleil, 200 boîtes vides de lunettes solaires et 8040 ampoules d’automobiles, ajoute la même source. D’autres quantités de marchandises ont été saisies, dont des vêtements, chaussures, compléments alimentaires, biscuits, gâteaux, parfums, cosmétiques, articles de beauté, sacs à main, produits pharmaceutiques, ordinateurs portables et leurs accessoires, appareils photo, prothèses dentaires et du matériel pour détecteurs de métaux. Cette opération, réussie, consacre « la coordination des efforts menés sur le terrain par les organes de l’État dans la lutte contre le trafic illicite et la protection de l’économie nationale », conclut la même source.