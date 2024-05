La guerre déclarée par les services de sécurité aux semeurs de troubles et vendeurs de la mort se poursuit sans relâche. Presque rien ne passe entre les mailles des filets des policiers, gendarmes, soldats de l'ANP ou encore les douaniers. Et si cela arrive, ce n'est qu'un appât...

Les derniers vendeurs de la mort à mordre à l'hameçon ont été arrêtés, hier, à Béchar. C'est la brigade régionale de lutte contre le trafic de drogue relevant des services de la direction régionale des douanes de la wilaya qui a mis en échec une opération de trafic de 22 320 comprimés psychotropes de type Prégabaline 300 mg, communément appelé «Saroukh». Les mis en cause dans cette affaire sont

4 individus. Lors de cette opération de grande envergure les douaniers étaient appuyés par les éléments de l'ANP et de la Sûreté nationale, souligne un communiqué de la DGD. Ce grand coup de filet illustre encore une fois l'efficacité de l'inébranlable plan antidrogue. L'opération consacre «les efforts considérables et la coordination étroite entre les services et les unités opérationnelles des différents corps de sécurité de l'État dans la lutte contre le trafic, sous toutes ses formes, notamment la contrebande et le trafic de drogues et des substances psychotropes», précise le communiqué. Le document en question affirme que les narcotrafiquants qui continuent de jouer au chat et à la souris avec les forces de l'ordre, finissent toujours par être «neutralisés».

D'ailleurs, ladite quantité de stups était dissimulée sous des bouteilles de gaz, souligne le communiqué des douanes. «L'opération a également permis la saisie d'un camion à remorque et d'une voiture de tourisme servant au transport de la marchandise interdite et l'arrestation de quatre individus, dont une femme», a ajouté la même source.

Cette grosse quantité de drogue saisie représente un coup dur pour les criminels, car «la marchandise» coûte des sommes colossales et aurait pu générer des sommes astronomiques, qui auraient pu servir à alimenter d'autres réseaux. La lutte antidrogue fait rage, et elle concerne toute les wilayas du pays. Certes, quand les forces de l'ordre s'éclipsent «les criminels» dansent...

Jusqu'à ce qu'on oublie que la disparition est temporaire, et qu'elle vise à faire tomber le maximum de complices et évidemment «les gros poissons». D'ailleurs, les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont arrêté, il y a quelques jours, pas moins de 403 individus impliqués dans diverses affaires. Ce vaste coup de filet s'est soldé par la saisie de 3 293 comprimés de psychotropes, plus de 614 grammes de cannabis, plus de 4 grammes de cocaïne, 1 feu d'artifice et 32 armes blanches prohibées.

Une quantité de Subutex, une drogue dure ultra dangereuse a été également saisie. Cette opération de grande envergure a couvert 13 circonscriptions, et les descentes ont permis de surveiller pas moins de 1 088 individus, précise un communiqué de ce corps sécuritaire. Les affaires concernées par ces arrestations sont principalement liées à la «possession de drogues et de psychotropes avec 211 affaires, au port d'armes blanches prohibées avec 26 affaires.

Les affaires en lien aux troubles à l'ordre public et au trafic de drogues de tous types concernent de nombreuses personnes dont 70 individus recherchés.

Les opérations ont permis de «contrôler 883 véhicules et d'établir 45 procès-verbaux, de «contrôler 676 motocycles et d'établir 48 procès-verbaux, en plus de la mise en fourrière de 12 motocycles».

Les suspects ont été déférés par-devant le parquet territorialement compétent, conclut le communiqué.