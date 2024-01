Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Antonio Guterres a chargé dimanche à Kampala (Ouganda), le Premier ministre, Nadir Larbaoui, de transmettre ses salutations et sa grande considération au président de la République, Abdelmadjid Tebboune.Lors d'une rencontre qui les a réunis dimanche en marge du lancement des travaux du 3e Sommet du Sud du G77+Chine, à Kampala, le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres a chargé le Premier ministre, Nadir Larbaoui, de transmettre ses salutations et sa grande considération au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, rappelant les entretiens approfondis qu'il avait eus avec le président de la République, notamment lors du Sommet arabe, tenu début novembre 2022 à Alger.Les travaux de ce 3e Sommet, placé sous le thème "Ne laisser personne de côté", et visant à insuffler une nouvelle dynamique à la coopération Sud-Sud, ont débuté avec la participation du Premier ministre, Nadir Larbaoui, en tant que représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.