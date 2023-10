Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad a présidé, jeudi à Alger, une réunion d’évaluation de la campagne des centres de vacances et de loisirs de la jeunesse au titre de l’année 2023.

Le premier responsable du secteur a mis en avant les réalisations et les acquis de l’Algérie en matière de prise en charge de cette catégorie de la société.

Il a souligné que « les acquis obtenus au profit des jeunes placent l’Algérie en tête des pays ayant réalisé des résultats positifs en vue d’atteindre les objectifs de développement durable (ODD), concernant notamment la prise en charge de l’enfance et de la jeunesse ».

Selon Hammad, « ces acquis reflètent la politique nationale visant à renforcer les efforts de tous pour une meilleure prise de conscience autour des questions liées à l’enfance, afin de garantir ses droits et une intégration sûre au sein de la société ».

« L’attachement des hautes autorités à la promotion de l’enfance est illustré à travers tous les moyens matériels et humains mobilisés en vue d’améliorer les actions destinées à cette frange de la société, à l’instar de la progression continue du niveau des services et des prestations pour répondre aux nouveaux besoins et aux préoccupations exprimées par les jeunes et les enfants », a souligné le ministre.

S’agissant du nombre de bénéficiaires de la campagne des centres de vacances et de loisirs jeunesse, le ministre a indiqué que 31750 enfants des différentes régions du pays, ont été accueillis, dont 900 enfants de la communauté nationale établie à l’étranger, et ce au niveau de 29 camps d’été dans les wilayas côtières.

Ces enfants, ajoute Hammad, « ont bénéficié, sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, des transport aérien, ferroviaire, et par bus en provenance des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux ».

Pour sa part, le directeur général de l’Agence nationale des loisirs de la jeunesse, Saouli Ben M’hidi, a indiqué que « la campagne des centres de vacances et de loisirs de la jeunesse, pour cette saison, a été un succès au regard du grand nombre d’enfants accueillis et de la qualité de la prise en charge ».