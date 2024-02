Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé, aujourd’hui, Hamza Benhamouda, en tant que nouveau président-directeur général (PDG) de la compagnie aérienne nationale Air Algérie, en remplacement de Yacine Benslimane, dont il a été mis fin aux fonctions. Hamza Benhamouda, qui possède une vaste expérience professionnelle dans le domaine de l'aviation algérienne, occupait précédemment le poste de directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile (ANAC), depuis le 19 novembre 2022. Avant cela, Benhamouda a occupé divers postes, dont celui de chef des pilotes et directeur commercial au sein de Air Algérie, où il revient aujourd'hui en tant que principal responsable. Cette nomination intervient dans un contexte où Air Algérie cherche à consolider sa position sur le marché national et international, et où l'expérience de Benhamouda sera cruciale pour relever les défis à venir.