Droite dans ses bottes, Louisa Hanoune a défendu, hier, l'option de sa formation politique de participer à l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain. S'exprimant sur les ondes de la Radio nationale, la secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT) a expliqué les motivations de ce choix. Elle a réitéré le principe de la présence attendue du parti de gauche au scrutin présidentiel. «Notre participation est dictée par le contexte géopolitique prévalant ces derniers temps dans la région et dans le monde», a-t-elle affirmé. Elle a souligné, cependant, qu'il ne s'agissait pas de «mettre de côté, ni d'ignorer, nos difficultés et nos problèmes internes». Et d'ajouter que «si nous étions dans une situation normale, nous aurions mis en avant les questions démocratiques». Or, le combat d'aujourd'hui «est existentiel et de survie de notre pays et de son intégrité», a-t-elle considéré. Louisa Hanoune a, par ailleurs, mis en avant, la démarche du PT pour aboutir à la décision de la participation à la présidentielle. «La décision de participer du PT est entérinée suite à de larges discussions ouvertes sur la prochaine présidentielle anticipée lors du dernier comité central», a souligné Louisa Hanoune, laquelle a précisé que cette instance a décidé, à l'unanimité, de se lancer dans la course. «Nous avons conclu que ces élections n'étaient pas normales, car la situation dans laquelle elles vont se dérouler est particulière, voire très dangereuse, à l'échelle mondiale, quand on sait que les États-Unis s'orientent vers une troisième guerre mondiale», dit-elle citant en référence des fuites de la CIA visant à étendre les affrontements militaires au-delà de l'Ukraine, de la Palestine et de Taiwan.

«À l'aune des développements gravissimes, en Ukraine, en Palestine et à Taiwan, aucun pays ne peut être épargné», met en garde Louisa Hanoune, réaffirmant la thèse selon laquelle l'Algérie est dans le collimateur. «Notre pays est déjà ciblé, voire cerné, au niveau mondial par les dangers de grandes puissances, et ce, à cause de la position développée par l'État algérien via sa représentation au Conseil de sécurité de l'ONU», a-t-elle souligné. Et d'ajouter que le soutien franc de l'Algérie au peuple palestinien et son engagement en sa faveur au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU n'est pas apprécié par les puissances occidentales. Tenant à expliquer davantage les motivations de la participation au scrutin, Louisa Hanoune a mis en avant l'enjeu de ce rendez-vous pour l'Algérie dans un contexte où la déstabilistaion des États-nation n'est un secret pour personne.

Dans le fond, «les débats ont été focalisés autour de la question: avons-nous le droit d'être absents dans une conjoncture particulière pareille comme la présidentielle, pas uniquement pour nous, mais pour l'ensemble des pays, où l'administration US et ses ONG appendices interfèrent pour imposer un candidat, déstabiliser le pays afin de réaliser leurs objectifs et leurs intérêts?», a-t-elle dit. Et la conclusion était: «Nous ne pouvions nous permettre de nous dérober à nos responsabilités», a fait savoir la cheffe du PT. Interrogée sur sa candidature, Louisa Hanoune a précisé que le parti a reporté de statuer sur la question de candidature pour la prochaine session du Conseil national.

Pour cela, une session extraordinaire dudit conseil (comité central + les comités de wilayas) est convoquée avant fin mai prochain afin d' affiner les éléments de la participation du PT à la présidentielle.

Aux yeux de Louisa Hanoune, l'essentiel est que cette présidentielle va être «un combat existentiel intégrant la nécessité d'assécher les viviers de la détresse et du désespoir et de barrer la route aux forces de destruction qui instrumentalisent toujours la détresse des populations pour réaliser leurs plans et leurs intérêts».