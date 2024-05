Le Grand Sahara algérien, ce potager gigantesque, à ciel ouvert, qui fait tant peur au Makhzen. L'autel de la sécurité alimentaire de l'Algérie. Le grenier des cultures stratégiques, qui propulsera l'Algérie dans une nouvelle dimension géostratégique confortablement durable. Pourquoi un tel optimisme diront certains? Tout d'abord, il y a cette information qui nous vient du Qatar, levant le voile sur de nouvelles perspectives potentielles d'investissements agricoles dans le Sud algérien. Cela, en plus de possibilités d'échanges commerciaux et d'expertises entre ces investisseurs qataris et les sociétés algériennes, spécialisées dans le domaine agroalimentaire. Après le méga-projet «Baladna», c'est au tour du groupe qatari Hassad Food, qui est un appartenant au qatari «Qatar Investment Authority», de s'intéresser à l'investissement agricole en Algérie.

L'information nous vient de l'ambassade de l'Algérie au Qatar, où l'ambassadeur algérien Salah Attia, a rencontré, il y a quelques jours, le P-DG de la société Hassad Food Company du Qatar, Ali Hilal Al-Kuwari.

Les discussions bilatérales ont porté sur les possibilités d'investissement en Algérie et l'éventualité d'une visite à programmer en Algérie. Il est à noter que le groupe Hassad est leader dans le marché de l'alimentation et de la nourriture Halal, où il est omniprésent.

La rencontre a porté sur «les moyens de renforcer la coopération en matière de commerce et d'investissement entre Hassad et diverses entreprises publiques et privées algériennes actives dans le domaine de la production alimentaire». Cette nouvelle perspective intervient à un point où l'Algérie est en phase de vivre une nouvelle ère, en matière de récoltes stratégiques.

Une résultante de la stratégie mise en oeuvre par le président Tebboune dès son ascension à la magistrature suprême. Quelques années après, à bien scruter les paysages agricole et agroalimentaire algériens, l'on est tenté de dire, non sans grande certitude, que le secteur agricole en Algérie est en train de vivre le début de l'âge d'or, tant attendu.

Cela est d'autant plus important que les services du Premier ministre, Mohamed Nadir Larbaoui, viennent d'enjoindre aux responsables sectoriels concernés l'accélération de l'achèvement des 350 centres de proximité de stockage de céréales et des 36 silos à céréales lancés, tout récemment. Cela, sans compter le programme de réhabilitation de 16 centres de stockage (silos métalliques) la réception est fixée à moins de 18 mois. Une trentaine de Silos seront réalisés au niveau d'un nombre important de ports et de terminaux à céréales, dans différentes wilayas du pays. Il convient de souligner que le président de la République a insisté sur la nécessité d'assurer la logistique indispensable qui doit accompagner cet effort national. Il s'agit, entre autres mesures stratégiques, de relier les silos, centres de stockage et les terminaux à céréales aux différentes zones rurales et de cultures stratégiques. Il est à souligner, dans ce contexte, le coût moyen de chaque centre de stockage, dont la capacité globale est de 6 ooo tonnes, est évalué à plus de 25 milliards de dinars.

Ce sont les walis qui auront la lourde tache de superviser la mise en place de ces structures stratégiques d'emmagasinement des céréales et des cultures stratégiques, en prévision de rendements déjà annoncés très importants. Elles sont plusieurs wilayas dans le pays à avoir bénéficié d'une moyenne de quatre à cinq silos à grains, avec des capacités de stockage pouvant aisément dépasser les 2 millions de quintaux. Pour rappel, les groupes Gica et Cosider font partie des entreprises qui devront prendre en charge ce large programme stratégique.

L'État met les moyens nécessaires et indispensables pour accompagner cette dynamique naissante. Tout est là pour que les récoltes stratégiques soient au rendez-vous.

L'Algérie sera, à ne pas en douter,d'un iota, un véritable Hub mondial et stratégique de l'alimentation et le grenier de l'Afrique entière.