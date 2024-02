Le MSP a tenu, hier, au siège du parti à Alger une rencontre de ses secrétaires de wilayas. Dans son allocution à l'ouverture des travaux de cette rencontre organisée, entre autres, à l'occasion de l'assassinat de Hassan el-Banna, fondateur de la confrérie des frères musulmans, le président du parti Abdelali Hassani, a plaidé pour «un consensus national permettant de faire front aux défis de l'heure et aux complots extérieurs visant le pays...». Il a soutenu que «le MSP en tant que parti responsable envers la Oumma et le pays, exprimant ses positions en toute indépendance appelle à la nécessité de maintenir inchangée la position officielle de l' Algérie en faveur de la cause palestinienne». «Laquelle constance passera par une position claire à l'égard de cette question et l'appui des efforts diplomatiques visant à arrêter l'agression génocidaire sioniste contre le peuple palestinien...». Il a fustigé le bloc des Brics, qui s'avère dit-il, «un axe et une expansion en faveur de l'entité sioniste...».

Il a eu également à évoquer, durant cette rencontre la crise que connaît la région du Sahel et leur impact sur la stabilité de l'Algérie et de la Oumma dans son ensemble. Dans ce contexte, il a rappelé que «ces conflits entourant l' Algérie et la multiplication des foyers tout autour sont profondément liés à la sécurité de notre nation et à la stabilité de notre pays». Il a mis en exergue «le rôle de l'Algérie en tant qu'État qui a toujours veillé sur la sécurité, la stabilité et le développement dans le continent africain». Dans ce sillage, il a souligné «l'importance de la vigilance et la mobilisation pour contrecarrer les complots ceinturant et ciblant l'Algérie». Il a poursuivi, dans ce sens, que «l'Algérie était ciblée par des pays à la solde qui mettent en oeuvre des agendas pour la déstabiliser en raison de sa position soutenant les causes justes à leur tête la cause palestinienne». Il a, en outre, indiqué, en présence du Youcef Hamdane représentant du mouvement Hamas en Algérie que «depuis son déclenchement, la bataille du déluge d'El Aqsa n'a cessé de réaliser victoire sur victoire en faveur de la oumma...».

Aux yeux du chef du MSP, «la bataille en Palestine connaîtra une issue similaire à celle de la guerre de Libération nationale en Algérie, le 5 Juillet 1962...», a-t-il prophétisé. «Avec la volonté de Dieu, la Palestine et la oumma islamique finiront par vaincre l'ennemi...», a-t-il ajouté. Sur sa lancée, il a également appelé à «davantage de pression diplomatique sur l'entité sioniste et ses alliés pour mettre fin au génocide perpétré sur le peuple palestinien à Ghaza». Dans ce contexte, Hassani a considéré que la résistance palestinienne à travers l'opération «Déluge d'El Aqsa» a restitué à la nation l'esprit de la résistance prenant conscience que la lutte pour la libération de la Palestine est enclenchée».

Par ailleurs, le RND a organisé, ce jeudi, une rencontre des coordinateurs de wilayas de l'est du pays en prévision de la célébration de l'anniversaire de la création de cette formation, prévu les 23 et 24 février à Constantine. En outre, le ballet des coordinateurs des wilayas du Front El Moustakbel se poursuit au siège de la formation à Alger pour déclarer leur allégeance au nouveau secrétaire général, Fateh Boutbig, intronisé récemment à la tête du parti. Enfin le FFS organise, aujourd'hui, une conférence avec ses militants à Béjaïa.