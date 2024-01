La campagne oléicole tire à sa fin dans la wilaya de Tizi Ouzou, où une grande partie des familles est mobilisée presque 7/7 dans les champs d’oliveraie. Il est vrai que le paquet avait été particulièrement mis sur cette activité lors des quinze jours de vacances d’hiver, mais il n’en demeure pas moins que les familles continuent de mener la collecte des olives à une cadence soutenue même après cette pause. Même les enfants n’hésitent pas à rallier quotidiennement les oliveraies une fois la journée d’étude terminée. C’est dire toute l’importance et l’intérêt qu’accordent les familles de la wilaya de Tizi Ouzou à cette activité. Certaines familles résidant au chef-lieu de wilaya n’hésitent pas à faire la navette, matin et soir, comme un employé rejoindrait son bureau ou son usine le matin. Il s’agit à la fois d’une tradition avec des allures de « sacrée » mais aussi et surtout d’une activité économique qui permet de renflouer les caisses du foyer. Surtout quand on sait que, pour cette année, le prix du litre d’huile d’olive connaîtra une hausse. On parle d’ores et déjà de 1000 DA le litre. Un père dont la famille a réussi à collecter une bonne quantité d’olives, s’est réjoui qu’un quintal d’olives lui ait donné pas moins de 21 litres d’huile, ce qui est l’équivalent de 21 000 DA. Et dix quintaux donneront naturellement plus de 20 millions de centimes. Cette rentabilité encourage donc les familles à mettre les bouchées doubles et faire même des sacrifices quand cela est nécessaire. Certains employés prennent leur congé en cette période, alors que d’autres font tout simplement ce que l’on pourrait qualifier métaphoriquement d’école buissonnière. Les images de familles écumant les champs d’oliveraies dans les quatre coins de la wilaya se maintiennent depuis que le coup d’envoi de la saison estivale a été donné début décembre 2023 dans la commune de Aïn Zaouïa, près de Draâ El Mizan. Concernant la production, la situation présente des disparités d’une région à une autre, voire d’un village à un autre. Les prévisions pour cette saison pourraient atteindre, voire dépasser les 6 millions de litres d’huile. Les services concernés au niveau de la direction de wilaya des services agricoles sont optimistes, quant à la production de cette année qui sera plus importante que celle de 2023 négativement impactée par les incendies de l’été 2021. En 2023, la wilaya de Tizi Ouzou a produit 5 millions de litres, l’équivalent de plus de 260000 quintaux d’olives. Il y a lieu de rappeler par ailleurs que la wilaya de Tizi Ouzou possède une superficie oléicole de 38000 hectares dont 30000 sont en production. La très faible pluviométrie de l’hiver 2023 mais aussi des dernières saisons hivernales ne sont pas étrangères au net recul de la production d’huile d’olive dans la wilaya de Tizi Ouzou par rapport, notamment aux chiffres enregistrés en 2020. En effet, en 2020, la wilaya avait produit plus de 19 millions de litres d’huile d’olives ! Même si sur le plan quantitatif, la production d’olives est relativement élevée cette année, il n’en demeure pas moins que la teneur en huile est faible à cause de la sécheresse. Les propriétaires d’oliveraies qui entretiennent tel qu’il se doit leurs champs sont toutefois quelque peu épargnés par cet aspect négatif. Notons enfin que depuis quelques jours, pas moins de 350 huileries, réparties sur les quatre coins de la wilaya ont commencé à tourner à plein régime.